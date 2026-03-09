آثار تاریخی ارزشمند اصفهان زیر بمباران / تالار اشرف و تیموری دچار آسیب شدند

به گزارش ایلنا از اصفهان، معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به واقع شدن استانداری در قلب بافت تاریخی اصفهان، بمباران این محدوده، خسارات گسترده‌ای به آثار میراث فرهنگی و دولتخانه صفوی رسانده است.

سید روح‌الله سیدالعسگری با بیان اینکه مجموعه‌ای از آثار تاریخی شاخص دولتخانه صفوی در مجاورت استانداری اصفهان واقع شده‌اند، افزود: تالار تیموری، عمارت جبه‌ خانه (موزه هنرهای معاصر)، عمارت رکیب‌خانه (موزه هنرهای تزئینی اصفهان)، تالار اشرف و کاخ موزه چهلستون از جمله آثار دولتخانه صفوی هستند که بر اثر موج انفجارها دچار آسیب‌های جدی در ساختار و تزیینات وابسته به معماری شده‌اند.

وی گفت: محدوده استانداری اصفهان در حریم درجه یک کاخ موزه چهلستون قرار دارد و بمباران این مکان منجر به آسیب‌های قابل توجهی به کوشک میانی باغ چهل‌ستون شده است.

سید العسگری افزود: بخشی از سقف عمارت جبه‌خانه یا همان موزه هنرهای معاصر شهرداری ، در و پنجره‌های تالار تیموری ، برخی پنجره‌ها و شیشه‌های عمارت عالی قاپو واقع در میدان نقش‌جهان بر اثر موج و شدت انفجار بمباران دچار آسیب شدند.

وی تصریح کرد: سقف بسیاری از عمارت های واقع در دولتخانه صفوی دوپوش هستند که پوش زیرین آن‌ها ریخته است و از جمله این موارد، دوپوش آلت و لغت عمارت چهل‌ستون است.

وی گفت: میزان آسیب‌ها به میدان نقش‌جهان هنوز مشخص نیست اما شیشه‌های حجره‌های میدان بر اثر شدت موج انفجار شکسته شد و بخش‌هایی از پنجره‌های عمارت عالی قاپو آسیب دید.

وی تاکید کرد که آسیب‌های جدی‌تر در تزیینات وابسته به معماری این بناهای تاریخی مشهود است و کارشناسان در حال ارزیابی دقیق میزان خسارات وارده به این آثار تاریخی هستند.

