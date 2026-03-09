بیش از ۸۹۰ ماموریت توسط اورژانس کردستان انجام شد/ ثبت ۴۳۳ مورد تماس مزاحمت

بیش از ۸۹۰ ماموریت توسط اورژانس کردستان انجام شد/ ثبت ۴۳۳ مورد تماس مزاحمت
ربیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از آغاز تجاوز آمریکایی - صهیونی به کشور، تاکنون ۸۹۳ ماموریت توسط پایگاه‌های عملیاتی اورژانس در استان انجام شده است.

به گزارش ایلنا، بابک هدایی  اظهار کرد: از آغاز جنگ رمضان ۸۹۳مامپرینچت اپرژانسی در کردستان انجام شده است که  ۳۲۵ ماموریت مربوط به انواع حوادث و ۵۶۸ ماموریت در ارتباط با انواع بیماری‌ها بوده است.

وی افزود: از تعداد کل بیماری‌ها، ۴۵ مورد مربوط به بیماری‌های قلبی، ۲۴ مورد بیماری‌ها تنفسی، ۱۴ مورد بیماری‌های مغزی و ۱۲ مورد نیز مربوط به بیماری دیابت بود.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: در همین بازه زمانی، متاسفانه ۴۳۳ تماس مزاحمت نیز با واحد دیسپچ این مرکز برقرار شد که با توجه به حساسیت کار این واحد اینگونه تماس ها می تواند جان نیازمندان واقعی را به مخاطره بیندازد.

هدائی تاکید کرد: پایگاه‌های اورژانس به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمت به مردم در نقاط مختلف استان است.

 

