تصادف مرگبار در جاده تبریز- اهر با دو فوتی و هفت مصدوم
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: بر اثر برخورد شدید دو خودروی سواری در جاده تبریز به اهر، دو نفر جان خود را از دست دادند و هفت نفر دیگر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وحید شادی نیا ظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران افزود: این حادثه صبح امروز، دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، در گردنه گویجه بل رخ داد.
شادینیا ادامه داد: سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و مصدومان این سانحه تحت اقدامات فوریتهای پزشکی توسط اتوبوس آمبولانس اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منتقل شدند.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی همچنین از انتقال چهار مصدوم بدحال خبر داد و گفت: این مصدومان تحت مراقبتهای ویژه کارشناسان اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال یافتند.
شاداینیا گفت: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.