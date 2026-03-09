تصادف مرگبار در جاده تبریز- اهر با دو فوتی و هفت مصدوم

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وحید شادی نیا ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: این حادثه صبح امروز، دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، در گردنه گویجه بل رخ داد.

شادی‌نیا ادامه داد: سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و مصدومان این سانحه تحت اقدامات فوریتهای پزشکی توسط اتوبوس آمبولانس اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی همچنین از انتقال چهار مصدوم بدحال خبر داد و گفت: این مصدومان تحت مراقبتهای ویژه کارشناسان اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال یافتند.

شادای‌نیا گفت: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

