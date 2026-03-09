معاون استاندار مازندران:
فرصت ۳ ساله برای بدهکاران؛ چکش عدالت علیه تولید متوقف شد!
معاون استاندار مازندران با اعلام بستهی حمایتی ویژه، از تنفس ۱۲ تا ۳۶ ماهه برای بازپرداخت بدهیهای واحدهای تولیدی خبر داد. تولایی تاکید کرد: برای حمایت از اشتغال، تمامی اقدامات قضایی علیه تولیدکنندگان بدهکار متوقف میشود تا هیچ کارخانهای در استان به خاطر بدهی بانکی تعطیل نشود.
به گزارش ایلنا، محمد ابراهیم تولایی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران اظهار داشت: برخی شرکتها و کارگاههای تولیدی استان با بدهیهای بانکی مواجه هستند که برای افزایش تولید و تداوم فعالیت آنها، بانکهای حاضر در نشست پذیرفتند بخشی از بدهیها را دریافت و مابقی را تسهیل کنند. همچنین مقرر شد بازپرداخت بدهیها در قالب اقساط بلندمدت از یک سال تا ۳۶ ماهه انجام شود.
معاون استاندار افزود: شرط برخورداری از این امتیاز آن است که واحدهای تولیدی حجم تولید و میزان اشتغال خود را افزایش دهند و این موضوع در تعهد کاری آنها ثبت خواهد شد.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از مصوبات، با توجه به شرایط ویژه کشور، تصمیم گرفته شد اقدامات قضایی و حقوقی در خصوص بدهیهای واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی فعلاً متوقف شود تا بتوانند فعالیت خود را تداوم بخشند. به گفته تولایی، بانکها نیز موظف شدند تا دو ماه از هرگونه اقدام قانونی علیه بدهکاران فعال خودداری کنند.
تولایی خاطرنشان کرد: در حوزههای مالیات، تأمین اجتماعی، آب، برق و گاز نیز فرصتهایی برای تسویه بدهیها و تسهیل در تمدید کارتهای بازرگانی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به فلسفۀ این تصمیمات تصریح کرد: روح حاکم بر مصوبات این کارگروه، خدمترسانی به مردم و رضایت عمومی است. ما وظیفه داریم با برداشتن موانع پیشروی بنگاههای اقتصادی، به آرامش و معیشت مردم کمک کنیم.
تولایی در پایان ضمن اشاره به شبهای قدر گفت: حضور مردم در آیینهای مذهبی نماد ایمان و مقاومت ملت است و مسئولان نیز باید با اقدامات اقتصادی مؤثر، این همراهی را پاس بدارند و مسیر رونق تولید را هموار کنند.