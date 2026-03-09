اصفهانی‌ها زیر بمباران دشمن با رهبر انقلاب بیعت کردند

خیل عظیم مردم اصفهان، امروز به میدان آمدند تا با نایب امام‌زمان(عج)، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بیعت کنند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اگرچه شهادت حضرت امام آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره)، داغی سنگین بر قلوب ملت ایران و شیعیان و مستضعفان گذاشت اما انتخاب شایستهٔ فرزند انقلابی امام شهید، مرهمی بر دل‌های عزادار و پاسخی کوبنده به دشمنان ایران اسلامی شد.

امروز در میدان امام خمینی (ره) اصفهان، درحالیکه شاهد بمباران دشمن بودیم، مردم اصفهان با حضور گسترده خود، نشان دادند که چگونه یک جامعه می‌تواند با اتحاد و همدلی، از رهبر خود به‌خوبی پیروی کند.

مراسم بیعت با نایب امام‌زمان (عج) در اصفهان، یک گام در مسیر حفظ وحدت و ادامه راه انقلاب اسلامی بود.

خیل عظیم مردم اصفهان، امروز بعدازظهر در میدان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بیعت کردند و با حضور خود، وفاداری خود را به رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، به‌خوبی نشان دادند.

 

