اصابت موشک به کاخ جهانی چهلستون اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، در پی حمله هوایی ظهر دوشنبه رژیم صهیونیستی که همزمان با برگزاری مراسم تجدید بیعت با رهبر سوم انقلاب اسلامی در محدوده استانداری اصفهان رخ داد، کاخ‌موزه چهلستون ـ از بناهای ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو ـ دچار آسیب و تخریب جدی شد. این بنای تاریخی که بخشی از مجموعه «باغ‌های ایرانی» در فهرست میراث جهانی است، با وجود نصب نشان بین‌المللی «سپر آبی» به‌عنوان نماد حفاظت از میراث فرهنگی در زمان درگیری‌های مسلحانه، هدف اصابت موشک قرار گرفت.

امیرکرم زاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با تأیید این خبر گفت: در جریان حمله هوایی ظهر دوشنبه به محدوده اطراف استانداری اصفهان، موج انفجار و اصابت یکی از موشک‌ها موجب وارد شدن خسارت‌های قابل توجه به بخش‌هایی از کاخ‌موزه چهلستون شد.

به گفته وی، تیم‌های تخصصی میراث فرهنگی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و بررسی‌های اولیه برای ارزیابی میزان خسارت به این بنای ارزشمند تاریخی آغاز شده است.

کرم زاده با اشاره به جایگاه جهانی این اثر افزود: کاخ چهلستون یکی از شاخص‌ترین آثار دوره صفوی و از اجزای ثبت جهانی باغ‌های ایرانی در فهرست یونسکو است. این مجموعه علاوه بر ارزش‌های معماری و هنری، حامل بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران به شمار می‌رود و هرگونه آسیب به آن، صرفاً خسارت به یک بنای تاریخی نیست بلکه ضربه‌ای به میراث مشترک بشریت محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین تأکید کرد: با وجود نصب نشان سپر آبی بر این مجموعه ـ که طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی نشانه حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ و درگیری است ـ این بنای تاریخی هدف حمله قرار گرفت.

او افزود: گزارش دقیق خسارت‌ها پس از بررسی‌های فنی اعلام خواهد شد و موضوع از مسیرهای ملی و بین‌المللی مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی پیگیری می‌شود.

