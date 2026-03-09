بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی آذربایجان شرقی در قالب ۷۰ تیم گشت مشترک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت اذربایجان شرقی، صابر پرنیان با اشاره به تشکیل جلسات هماهنگی و سازماندهی تیمهای نظارت و بازرسی از همان ساعات اولیه شروع حملات دشمنان علیه کشورمان، افزود : در مرکز استان بالغ بر ۳۰ تیم و سایر شهرستانها مجموعا ۴۰ تیم گشت مشترک تشکیل شد.

وی ادامه داد: این تعداد گشتهای مشترک، نظارت بر انبارها، شرکتهای پخش، صنایع تولیدی با اولویت صنایع غذایی، فروشگاه های زنجیره ای با اولویت توزیع کالابرگ، کارخانجات آردسازی، نانواییها و کشتارگاه های دام و طیور را در دستور کار خود دارند.

پرنیان با بیان اینکه عمده تمرکز گشتهای مشترک مرکز استان و شهرستانها بر واحدهای صنفی نانوایی است؛ اظهار داشت: این اطمینان خاطر را به شهروندان عزیز می دهیم که کالاهای اساسی به میزان لازم تامین شده است.

مدیرکل صمت بار دیگر با تاکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در تنظیم بازار گفت: در حال حاضر ممانعت از خریدهای هیجانی و گزارش تخلفات صنفی نظیر گرانفروشی و احتکار به سامانه تلفنی ۱۲۴، دو اقدام اساسی شهروندان در تنظیم بازار و نظارت بر فضای کسب و کار بشمار می آید.

