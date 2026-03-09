تجهیز شبکه بهداشت جلفا با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریالی منطقه آزاد ارس

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد مسعودی‌نیا با اشاره به تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس بر رسیدگی به نیازهای ضروری ساکنان شهرهای جلفا و هادیشهر، اظهار داشت: نیازهای اولیه مردم و دسترسی شایسته آنان به خدمات، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و پیگیری آنها به شکل مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: با توجه به کمبودهایی که در حوزه بهداشت و درمان در منطقه جلفا وجود داشت و نیز با عنایت به وضعیت بحرانی ناشی از جنگ، تجهیزات پزشکی ضروری و به‌روز خریداری و در اختیار شبکه بهداشت و درمان قرار گرفت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس میزان اعتبار هزینه‌شده برای این تجهیزات را بالغ بر ششصد میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این اقدام با همت سازمان منطقه آزاد ارس و دستور مدیرعامل محترم، دکتر مقدم‌زاده، انجام شد.

مسعودی‌نیا با اشاره به نوع تجهیزات خریداری‌شده تصریح کرد: تجهیزات ضروری از جمله دستگاه اکوکاردیوگرافی، دستگاه دیفیبریلاتور (DC) و سایر دستگاه‌های موردنیاز و به‌روز تأمین و به شبکه بهداشت و درمان منطقه تحویل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد این تجهیزات در راستای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم کشور، به‌ویژه شهروندان ساکن منطقه آزاد ارس، مورد استفاده مؤثر قرار گرفته و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی جلفا و هادیشهر را نسبت به گذشته به شکل محسوسی بهبود بخشد.

انتهای پیام/