به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در این اطلاعیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ضمن تبریک انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای(حفظه الله) به عنوان رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به استحضار اهالی شریف آذربایجان شرقی می‌رساند:

مراسم بیعت با رهبری معظم و منتخب جمهوری اسلامی ایران همزمان با سراسر کشور، امروز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۵، در میادین و خیابان های اصلی تمامی شهرستان ها و شهرها و بخش ها و روستاها به صورت هماهنگ برگزار خواهد شد.

در ضمن این مراسم در شهر تبریز، ساعت ۱۵ در میدان ساعت برگزار خواهد شد.

