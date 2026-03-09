سخنگوی شورای تأمین استان خبر داد؛
شهید و زخمی شدن 160 قزوینی در جنگ رمضان
سخنگوی شورای تأمین استان قزوین از شهادت و مجروح شدن 160 نفر در جنگ رمضان خبر داد و گفت: از این تعداد 15 نفر شهید و 145 نفر زخمی شدند.
به گزارش ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور با اشاره به شرایط ویژه استان قزوین در روزهای جنگ رمضان، اعلام کرد: تا این لحظه تیمهای امدادی و خدماتی به صورت شبانهروزی مشغول ارایه خدمات درمانی هستند و مراسم تشییع شهدا نیز یکی پس از دیگری در استان برگزار میشود.
وی با اشاره به اقدامات میدانی برای پشتیبانی از مردم گفت: تاکنون 40 موکب با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی، ادارهکل اوقاف و امور خیریه و تشکلهای مذهبی در نقاط مختلف استان قزوین برپا شده تا پذیرای عزاداران رهبر شهید و حامیان نیروهای مسلح در سطح خیابانها باشند.
احمدپور افزود: براساس مصوبه شورای تامین، یک بیمارستان صحرایی نیز تدارک دیده شده تا در صورت تکمیل ظرفیت بیمارستانهای اصلی، امکان مداوای مجروحان و بیماران ادامه یابد، علاوه بر آن، گروههای جهادی و داوطلبان هلالاحمر در آمادهباش کامل قرار دارند تا امدادرسانی فوری انجام شود.
این مسوول ادامه داد: برای حفظ پایداری معیشت مردم و جلوگیری از کمبود نان در سطح استان، چند واحد نانوایی سیار نیز در مناطق مختلف شهر مستقر شده که بر حسب میزان تقاضا و تراکم جمعیت در مناطق مختلف جابهجا میشوند تا همه شهروندان به نان و مواد غذایی اولیه دسترسی داشته باشند.
سخنگوی شورای تامین استان قزوین خاطرنشان کرد: روح همبستگی و ایثار در میان مردم قزوین، همانند دوران دفاع مقدس و جنگ 12 روزه جلوهای تازهتر یافته و با حضور میهمانانی از استانهای دیگر شاهد میزبانی گرمی از سوی مردم هستیم.
احمدپور یادآور شد: تمامی دستگاههای اجرایی و خدماتی استان به همراه اقشار جامعه در مسیر پشتیبانی از جبهه مقاومت و کمک به خانوادههای آسیبدیده همدل و متحد هستند.