سخنگوی شورای تأمین استان خبر داد؛

شهید و زخمی شدن 160 قزوینی در جنگ رمضان

سخنگوی شورای تأمین استان قزوین از شهادت و مجروح شدن 160 نفر در جنگ رمضان خبر داد و گفت: از این تعداد 15 نفر شهید و 145 نفر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور با اشاره به شرایط ویژه استان قزوین در روزهای جنگ رمضان، اعلام کرد: تا این لحظه تیم‌های امدادی و خدماتی به‌ صورت شبانه‌روزی مشغول ارایه خدمات درمانی هستند و مراسم تشییع شهدا نیز یکی پس از دیگری در استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات میدانی برای پشتیبانی از مردم گفت: تاکنون 40 موکب با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و تشکل‌های مذهبی در نقاط مختلف استان قزوین برپا شده تا پذیرای عزاداران رهبر شهید و حامیان نیروهای مسلح در سطح خیابان‌ها باشند.

احمدپور افزود: براساس مصوبه شورای تامین، یک بیمارستان صحرایی نیز تدارک دیده شده تا در صورت تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های اصلی، امکان مداوای مجروحان و بیماران ادامه یابد، علاوه بر آن، گروه‌های جهادی و داوطلبان هلال‌احمر در آماده‌باش کامل قرار دارند تا امدادرسانی فوری انجام شود.

این مسوول ادامه داد: برای حفظ پایداری معیشت مردم و جلوگیری از کمبود نان در سطح استان، چند واحد نانوایی سیار نیز در مناطق مختلف شهر مستقر شده‌ که بر حسب میزان تقاضا و تراکم جمعیت در مناطق مختلف جابه‌جا می‌شوند تا همه شهروندان به نان و مواد غذایی اولیه دسترسی داشته باشند.

سخنگوی شورای تامین استان قزوین خاطرنشان کرد: روح همبستگی و ایثار در میان مردم قزوین، همانند دوران دفاع مقدس و جنگ 12 روزه جلوه‌ای تازه‌تر یافته و با حضور میهمانانی از استان‌های دیگر شاهد میزبانی گرمی از سوی مردم هستیم.

احمدپور یادآور شد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان به همراه اقشار جامعه در مسیر پشتیبانی از جبهه مقاومت و کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده همدل و متحد هستند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
