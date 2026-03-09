به گزارش ایلنا, رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) سپاه روز گذشته در استان کردستان در یک اقدام اطلاعاتی - عملیاتی پیش دستانه مشترک با سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک تیم مسلح از عوامل داخلی گروهک های تروریستی ضد انقلاب در منطقه شمال‌غرب در استان کردستان را تحت ضربه قرار داده و منهدم کردند.

متن اطلاعیه روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) به شرح زیر است:

«رزمندگان این قرارگاه در روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ در استان کردستان در یک اقدام اطلاعاتی - عملیاتی پیش دستانه مشترک با سربازان گمنام امام زمان علیه السلام، یک تیم مسلح از عوامل داخلی گروهک های تروریستی ضد انقلاب در منطقه شمالغرب در استان کردستان را تحت ضربه قرار داده و منهدم کردند.

از این تیم تروریستی مقادیر زیادی سلاح و مهمات از جمله سلاح کلاش، آر پی جی ۷ و نارنجک کشف گردید و تعداد ۶ نفر دستگیر و یک نفر معدوم گردید.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه به عوامل خود فروخته داخلی گروهک های تروریستی هشدار می‌دهد در صورت هرگونه اقدام برای ایجاد ناامنی، با آنان برخورد قاطع، سخت و پشیمان کننده خواهد کرد.

انتهای پیام/