تردد در محورهای مواصلاتی خوزستان بدون ترافیک

وی گفت: از رانندگان درخواست می‌شود ضمن پرهیز از سرعت غیرمجاز، رعایت فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و توجه به علایم راهنمایی و رانندگی را در حفظ ایمنی سفرهای جاده‌ای مد نظر داشته باشند.

سرهنگ حسنوند ادامه داد: همچنین توصیه می‌شود رانندگان پیش از آغاز سفر از سلامت فنی خودرو به‌ ویژه سیستم ترمز، لاستیک‌ها و تجهیزات ایمنی اطمینان حاصل کرده و در طول مسیر نیز از رانندگی در حالت خستگی یا خواب‌آلودگی خودداری کنند.

رییس پلیس راه استان خوزستان اعلام کرد: نظارت بر محورهای مواصلاتی استان به‌صورت مستمر با حداکثر توان ادامه دارد و در صورت بروز هرگونه تغییر در وضعیت ترافیکی، اطلاع‌رسانی لازم از طریق رسانه‌ها انجام خواهد شد.