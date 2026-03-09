تردد در محورهای مواصلاتی خوزستان بدون ترافیک

رییس پلیس راه خوزستان گفت: بررسی آخرین گزارش‌های میدانی و پایش مستمر محورهای مواصلاتی استان نشان می‌دهد در حال حاضر تردد در تمامی محورهای اصلی و فرعی به‌ صورت روان و بدون گره یا چالش ترافیکی در جریان است و مشکل خاصی در عبور و مرور خودروها مشاهده نمی‌شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند امروز دوشنبه، بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب ترافیکی در محورهای استان، رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن و آرام را تجربه کنند، با این وجود پلیس راه و مسئولان حوزه ترافیک همچنان بر ضرورت توجه به اصول ایمنی در رانندگی تاکید دارند.

وی گفت: از رانندگان درخواست می‌شود ضمن پرهیز از سرعت غیرمجاز، رعایت فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و توجه به علایم راهنمایی و رانندگی را در حفظ ایمنی سفرهای جاده‌ای مد نظر داشته باشند.

سرهنگ حسنوند ادامه داد: همچنین توصیه می‌شود رانندگان پیش از آغاز سفر از سلامت فنی خودرو به‌ ویژه سیستم ترمز، لاستیک‌ها و تجهیزات ایمنی اطمینان حاصل کرده و در طول مسیر نیز از رانندگی در حالت خستگی یا خواب‌آلودگی خودداری کنند.

رییس پلیس راه استان خوزستان اعلام کرد: نظارت بر محورهای مواصلاتی استان به‌صورت مستمر با حداکثر توان ادامه دارد و در صورت بروز هرگونه تغییر در وضعیت ترافیکی، اطلاع‌رسانی لازم از طریق رسانه‌ها انجام خواهد شد.

