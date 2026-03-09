ساختمان استانداری اصفهان مورد هدف دشمن قرار گرفت

ساختمان استانداری اصفهان مورد هدف دشمن قرار گرفت
ساعتی پیش ساختمان استانداری اصفهان مورد هدف و حمله دشمنان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، در تهاجم هوایی که حوالی ساعت ۱۴:۴۰ به منطقه دروازه دولت اصفهان صورت گرفت ساختمان استانداری اصفهان مورد هدف قرار گرفت.

شنیده ها حاکیست تعدادی از کارکنان داخل ساختمان استانداری بوده اند.

محل اصابت در نزدیکی میدان امام خمینی اصفهان است که در زمان انفجار تجمع بزرگ مردمی در حمایت از سومین رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در حال برگزاری بود.

در این تجمع خللی وارد نشده و هم اکنون در جریان است.

اخبار مرتبط
