در تازه ترین تجاوز هوایی دشمن؛
۴۰ سازه تولیدی، صنعتی و منزل مسکونی در اصفهان دچار خسارت شدند
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از وارد شدن خسارت به ۴۰ واحد تولیدی، تجاری، صنعتی و تعدادی منزل مسکونی در پی تجاوز هوایی اخیر دشمن به مناطقی از این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی روز دوشنبه افزود: این سازه ها در پی حمله سحرگاه امروز آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودک کش به مناطقی از استان خسارت دیدند.
وی افزود: جنگندههای آمریکایی صهیونیستی مناطقی در شهرستانهای اصفهان، مبارکه، شاهین شهر و برخوار را مورد تهاجم قرار دادند.
صالحی گفت: در پی این تجاوز به ۴۰ واحد تولیدی و صنعتی در برخوار و تعدادی منزل مسکونی و واحد تجاری نیز در شهر اصفهان خسارت وارد شد.