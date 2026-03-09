در تازه ترین تجاوز هوایی دشمن؛

۴۰ سازه تولیدی، صنعتی و منزل مسکونی در اصفهان دچار خسارت شدند

۴۰ سازه تولیدی، صنعتی و منزل مسکونی در اصفهان دچار خسارت شدند
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از وارد شدن خسارت به ۴۰ واحد تولیدی، تجاری، صنعتی و تعدادی منزل مسکونی در پی تجاوز هوایی اخیر دشمن به مناطقی از این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی روز دوشنبه افزود: این سازه ها در پی حمله سحرگاه امروز آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودک کش به مناطقی از استان خسارت دیدند.

وی افزود: جنگنده‌های آمریکایی صهیونیستی مناطقی در شهرستان‌های اصفهان، مبارکه، شاهین شهر و برخوار را مورد تهاجم قرار دادند.

صالحی گفت: در پی این تجاوز به ۴۰ واحد تولیدی و صنعتی در برخوار و تعدادی منزل مسکونی و واحد تجاری نیز در شهر اصفهان خسارت وارد شد.

اخبار مرتبط
