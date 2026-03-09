به گزارش ایلنا از البرز، مسعود جوادی مدیر استاندارد استان البرز با اشاره به تجاوز دشمنان، اظهار گرد: با تمهیدات انجام شده در سازمان ملی استاندارد، کوچکترین اختلالی در خدمات این اداره کل جهت صادرات و واردات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، وجود نداشته و با توجه به مصوبات دولت، این اداره کل به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به صادرکنندگان و واردکنندگان در این منطقه است.

جوادی تاکید کرد: با توجه به دستورات ریاست سازمان ملی استاندارد ایران، اجازه نخواهیم داد تا هیچ کالایی در گمرک منطقه ویزه اقتصادی پیام بواسطه استاندارد متوقف شود.

مدیرکل استاندارد البرز تصریح کرد: صاحبان کالا می‌توانند با ارائه تعهد عدم مصرف، هرچه سریعتر کالا را به انبارهای خود منتقل کرده و ارزیابی انطباق نیز پس از انتقال کالاها در انبار معرفی شده توسط صاحب کالا انجام خواهد شد.

