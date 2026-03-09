مدیرکل استاندارد البرز خبر داد:
اجازه ترخیص کالا با ارائه تعهد عدم مصرف/ارزیابی انطباق در انبار معرفی شده توسط صاحب کالا انجام میشود
مدیرکل استاندارد البرز از تسهیلات ویژه این اداره کل خبر داد و گفت که بازرگانان و تجار با ارائه تعهد عدم مصرف، کالای خود را از منطقه ویژه اقتصادی پیام ترخیص کنند. ارزیابی انطباق پس از انتقال در انبار معرفی شده توسط صاحب کالا انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا از البرز، مسعود جوادی مدیر استاندارد استان البرز با اشاره به تجاوز دشمنان، اظهار گرد: با تمهیدات انجام شده در سازمان ملی استاندارد، کوچکترین اختلالی در خدمات این اداره کل جهت صادرات و واردات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، وجود نداشته و با توجه به مصوبات دولت، این اداره کل به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات به صادرکنندگان و واردکنندگان در این منطقه است.
جوادی تاکید کرد: با توجه به دستورات ریاست سازمان ملی استاندارد ایران، اجازه نخواهیم داد تا هیچ کالایی در گمرک منطقه ویزه اقتصادی پیام بواسطه استاندارد متوقف شود.
مدیرکل استاندارد البرز تصریح کرد: صاحبان کالا میتوانند با ارائه تعهد عدم مصرف، هرچه سریعتر کالا را به انبارهای خود منتقل کرده و ارزیابی انطباق نیز پس از انتقال کالاها در انبار معرفی شده توسط صاحب کالا انجام خواهد شد.