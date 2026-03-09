مدیرکل انتقال خون استان خبرداد؛
افزایش ساعات فعالیت مراکز اهدای خون فارس در شبهای قدر
مدیرکل انتقال خون استان فارس از افزایش ساعات فعالیت مراکز اهدای خون در ایام شبهای قدر خبر داد و از شهروندان برای مشارکت در اهدای خون دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، مجید اکبرزاده با اشاره به افزایش نیاز بیماران به خون و فرآوردههای خونی در این ایام گفت: با توجه به فرارسیدن شبهای قدر، مراکز اهدای خون در استان فارس از ۱۷ تا ۲۲ اسفند با برنامهریزی ویژه آماده خدمترسانی به اهداکنندگان هستند.
وی از شهروندان خواست در صورت داشتن شرایط اهدای خون، با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای اهدای خون مراجعه کنند و در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت داشته باشند.
مدیرکل انتقال خون فارس درباره ساعات فعالیت پایگاهها نیز اظهار کرد: پایگاه قوامی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت ۹ تا ۲۲ فعال است و در شبهای قدر (یکشنبه، سهشنبه و پنجشنبه) از ساعت ۸ شب تا ۱۰ صبح روز بعد پذیرای اهداکنندگان خواهد بود.
اکبرزاده افزود: پایگاه نمازی نیز دوشنبهها از ساعت ۹ تا ۲۱ فعالیت دارد و در شبهای قدر در روزهای یکشنبه، سهشنبه و پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ آماده پذیرش اهداکنندگان است.
وی ادامه داد: کانکس سیدالشهدا (استقلال) روزهای دوشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ فعال است و در شبهای قدر صبحها از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ و عصرها از ساعت ۱۸ تا ۲۴ خدمات اهدای خون ارائه میدهد.
مدیرکل انتقال خون فارس همچنین گفت: پایگاه مرودشت نیز دوشنبهها از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ فعالیت دارد و در شبهای قدر صبحها از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ و عصرها از ساعت ۱۸ تا ۲۴ پذیرای اهداکنندگان خواهد بود.
اکبرزاده در پایان با تأکید بر نقش حیاتی اهدای خون در نجات جان بیماران، از مردم نوعدوست استان فارس خواست با حضور در مراکز انتقال خون، در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.