مردم استان البرز نگران تامین سوخت نباشند

مردم استان البرز نگران تامین سوخت نباشند
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز، با اشاره به حادثه انفجار انبار نفت شهرستان فردیس، به مردم استان اطمینان داد که نگران تامین سوخت نباشند.

به گزارش ایلنا از البرز، یوسف روشنی با اشاره به افزایش مراجعات مردمی به جایگاه‌های مجاری عرضه سوخت در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی و امریکا به انبار نفت فردیس، اظهار کرد: با تلاش بی وقفه مدیران ستادی و عملیاتی، مشکلی در تامین و توزیع سوخت در استان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تامین سوخت از میادین انبارهای همجوار استان صورت می‌پذیرد، گفت: از مردم شریف و صبور درخواست می‌شود به شایعات بی اساسی که با هدف ایجاد تنش و تشویش اذهان عمومی است؛ توجه نکرده و از ازدحام در جایگاه‌های عرضه سوخت خودداری کنند.

روشنی همچنین با اعلام فعال بودن تمامی جایگاه‌های عرضه کننده سوخت در سطح استان تاکید کرد: بالغ بر ۸۶ باب جایگاه بنزین و ۴۸ باب جایگاه سی ان جی در حال سوخت‌رسانی و توزیع سوخت در سطح استان هستند و هیچ اختلالی وجود ندارد.

مدیر منطقه البرز در پایان از مردم خواست اخبار مربوط به سوخت را از سایتها و کانال های رسمی دنبال نمایند.

