مردم استان البرز نگران تامین سوخت نباشند

به گزارش ایلنا از البرز، یوسف روشنی با اشاره به افزایش مراجعات مردمی به جایگاه‌های مجاری عرضه سوخت در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی و امریکا به انبار نفت فردیس، اظهار کرد: با تلاش بی وقفه مدیران ستادی و عملیاتی، مشکلی در تامین و توزیع سوخت در استان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تامین سوخت از میادین انبارهای همجوار استان صورت می‌پذیرد، گفت: از مردم شریف و صبور درخواست می‌شود به شایعات بی اساسی که با هدف ایجاد تنش و تشویش اذهان عمومی است؛ توجه نکرده و از ازدحام در جایگاه‌های عرضه سوخت خودداری کنند.

روشنی همچنین با اعلام فعال بودن تمامی جایگاه‌های عرضه کننده سوخت در سطح استان تاکید کرد: بالغ بر ۸۶ باب جایگاه بنزین و ۴۸ باب جایگاه سی ان جی در حال سوخت‌رسانی و توزیع سوخت در سطح استان هستند و هیچ اختلالی وجود ندارد.

مدیر منطقه البرز در پایان از مردم خواست اخبار مربوط به سوخت را از سایتها و کانال های رسمی دنبال نمایند.

