به گزارش ایلنا از قزوین، این اقدام در راستای پایش دقیق آفات کلیدی استان، به‌ویژه در سطح بیش از 1600 هکتار از باغات بارده گلابی واقع در حاشیه شهر قزوین و مناطق قدیم‌آباد، جهان‌آباد و پیریوسفیان صورت پذیرفته است.

در این ایستگاه نوآورانه، علاوه بر نصب تله‌های فرمونی جهت رصد و ارزیابی جمعیت آفت، یک دستگاه پیشرفته تری‌لاگر نیز برای ثبت پیوسته تغییرات دما و رطوبت مستقر شده است. این فناوری به کارشناسان امکان می‌دهد تا ارتباط مستقیم میان نوسانات آب و هوایی و تغییرات جمعیتی آفت کرم سیب را به دقت مورد مطالعه قرار داده و پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورند.

کرم سیب به عنوان یکی از آفات کلیدی محصول گلابی در استان قزوین شناخته می‌شود که دارای 3 نسل در طول دوره زراعی است.

راه‌اندازی این ایستگاه پیش‌آگاهی، برنامه مدون و دقیقی را برای اعلام زمان‌بندی بهینه مبارزات شیمیایی در هر سه نسل فراهم می‌آورد و انتظار می‌رود گامی مؤثر در جهت کاهش خسارات و افزایش بهره‌وری باغات استان ایفا کند.

انتهای پیام/