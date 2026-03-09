ایستگاه پیشآگاهی کرم سیب در قزوین راهاندازی شد
به منظور ارتقای سطح پایش و مدیریت آفات کلیدی در باغات گلابی استان قزوین، ایستگاه پیشآگاهی کرم سیب با حضور رضا شهسواری، مدیر حفظ نباتات و جمعی از کارشناسان شبکه پایش افتتاح و راهاندازی شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، این اقدام در راستای پایش دقیق آفات کلیدی استان، بهویژه در سطح بیش از 1600 هکتار از باغات بارده گلابی واقع در حاشیه شهر قزوین و مناطق قدیمآباد، جهانآباد و پیریوسفیان صورت پذیرفته است.
در این ایستگاه نوآورانه، علاوه بر نصب تلههای فرمونی جهت رصد و ارزیابی جمعیت آفت، یک دستگاه پیشرفته تریلاگر نیز برای ثبت پیوسته تغییرات دما و رطوبت مستقر شده است. این فناوری به کارشناسان امکان میدهد تا ارتباط مستقیم میان نوسانات آب و هوایی و تغییرات جمعیتی آفت کرم سیب را به دقت مورد مطالعه قرار داده و پیشبینیهای لازم را به عمل آورند.
کرم سیب به عنوان یکی از آفات کلیدی محصول گلابی در استان قزوین شناخته میشود که دارای 3 نسل در طول دوره زراعی است.
راهاندازی این ایستگاه پیشآگاهی، برنامه مدون و دقیقی را برای اعلام زمانبندی بهینه مبارزات شیمیایی در هر سه نسل فراهم میآورد و انتظار میرود گامی مؤثر در جهت کاهش خسارات و افزایش بهرهوری باغات استان ایفا کند.