انتخاب شایسته مجلس خبرگان رهبری مایه آرامش و اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان استان قزوین ضمن تسلیت و تعزیت شهادت رهبر مجاهد انقلاب، امام و قائد امت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره) گفت: ایشان عمر خود را در مسیر مقاومت، عدالت و پیشرفت انقلاب اسلامی سپری نمودند و سرانجام به فیض شهادت نائل آمدند.

وی با اشاره به همزمانی این ایام با شب‌های قدر افزود: آموزه‌های عدالت‌خواهی و ایثار مولای متقیان، امام علی، امروز نیز چراغ راه ملت ایران در مسیر عزت و پایداری است.

استاندار قزوین در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان استان قزوین ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب، انتخاب شایسته مجلس خبرگان رهبری را مایه آرامش و اقتدار ملی دانست.

نوذری ضمن تبریک انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: این انتخاب حکیمانه مسیر عزت استقلال و ثبات کشور را تضمین کرده و نشان‌دهنده پویایی ساختارهای قانونی نظام اسلامی است.

انتهای پیام/