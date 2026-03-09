مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان خبرداد؛
فعالیت بیش از ۳۷۰۰ واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی فارس
مدیرعامل شهرکهای صنعتی فارس از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز از استمرار تولید بدون وقفه درشرایط خاص کنونی و با گذشت ١٠ روز از تهاجم دشمن آمریکایی -اسراییلی به کشور خبرداد و اظهار کرد: با وجود جنگ تحمیلی علیه کشور و شرایط جنگی، تولید کالاها، محصولات و مایحتاج عمومی مردم در تمامی شهرکها و نواحی صنعتی استان فارس بدون وقفه ادامهدارد.
وی با بیان اینکه هماکنون فعالیت تولیدی درافزون بر ٦٠شهرک و ناحیه صنعتی استان در جریان است، افزود: صنعتگران و کارگران با درک بالا از شرایط کشور، امروز نیز در خط مقدم جبهه اقتصادی حضور دارند و با روحیه جهادی در حال تلاش شبانهروزی برای تامین نیازهای مردم هستند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس اضافه کرد: افزون بر ٣٧٠٠ واحد بهرهبردار در شهرکهای صنعتی استان با اشتغال افزون بر ٤٩هزار نفر در مرحله فعالیت است که از این تعداد بیش از ٧٠٠واحد درزمینه غذایی، بهداشتی و دارویی فعال است.
برنهاد با تجلیل از حضور جهادی صنعتگران و کارگران در صحنه تولید خاطرنشان کرد: آنچه امروز در بخش صنعت و تولید استان شاهد هستیم، جلوهای از عزم و اراده جمعی فعالان اقتصادی برای استمرار چرخهای تولید است. اینروحیه جهادی موجب شده تا هیچگونه خللی در تامین کالاها و مایحتاج عمومی جامعه بهوجود نیاید و بنگاههای اقتصادی در مسیر خود استوار بمانند.
وی همچنین از رصد و پایش مستمر وضعیت تولید در واحدهای صنعتی استان خبر داد و گفت: رفع موانع، حل مشکلات واحدهای تولیدی و تامین پایدار زیرساختها ازجمله اقدامات اولویتدار شرکت شهرکهای صنعتی فارس است.
وی تصریح کرد: با همکاری و تعامل موجود در بین دستگاههای اجرایی استان بویژه دستگاههای خدماترسان، برنامهریزیهای لازم برای پشتیبانی از تولید و تقویت تابآوری اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی صورت گرفته تا صنایع بتوانند با کمترین آسیب، روند عادی فعالیت خود را حفظ کنند.
برنهاد در پایان تاکید کرد: اعتقاد راسخ داریم که استمرار تولید در شرایط دشوار امروز، نهتنها تضمینکننده تامین کالاها و نیازهای اساسی مردم است، بلکه به تقویت اقتصاد، حفظ اشتغال و ایجاد امید در جامعه کمک شایانی میکند و تولیدکنندگان فارس، با همت والای خود، پرچمداران واقعی مقاومت اقتصادی کشور هستند.