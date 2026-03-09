به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در بازدید میدانی از واحد‌های تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز از استمرار تولید بدون وقفه درشرایط خاص کنونی و با گذشت ١٠ روز از تهاجم دشمن آمریکایی -اسراییلی به کشور خبرداد و اظهار کرد: با وجود جنگ تحمیلی علیه کشور و شرایط جنگی، تولید کالا‌ها، محصولات و مایحتاج عمومی مردم در تمامی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فارس بدون وقفه ادامه‌دارد.

‌وی با بیان اینکه هم‌اکنون فعالیت تولیدی درافزون بر ٦٠شهرک و ناحیه صنعتی استان در جریان است، افزود: صنعتگران و کارگران با درک بالا از شرایط کشور، امروز نیز در خط مقدم جبهه اقتصادی حضور دارند و با روحیه جهادی در حال تلاش شبانه‌روزی برای تامین نیاز‌های مردم هستند.

‌مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس اضافه کرد: افزون بر ٣٧٠٠ واحد بهره‌بردار در شهرک‌های صنعتی استان با اشتغال افزون بر ٤٩هزار نفر در مرحله فعالیت است که از این تعداد بیش از ٧٠٠واحد درزمینه غذایی، بهداشتی و دارویی فعال است.

‌برنهاد با تجلیل از حضور جهادی صنعتگران و کارگران در صحنه تولید خاطرنشان کرد: آنچه امروز در بخش صنعت و تولید استان شاهد هستیم، جلوه‌ای از عزم و اراده جمعی فعالان اقتصادی برای استمرار چرخ‌های تولید است. این‌روحیه جهادی موجب شده تا هیچ‌گونه خللی در تامین کالا‌ها و مایحتاج عمومی جامعه به‌وجود نیاید و بنگاه‌های اقتصادی در مسیر خود استوار بمانند.

‌وی همچنین از رصد و پایش مستمر وضعیت تولید در واحد‌های صنعتی استان خبر داد و گفت: رفع موانع، حل مشکلات واحد‌های تولیدی و تامین پایدار زیرساخت‌ها از‌جمله اقدامات اولویت‌دار شرکت شهرک‌های صنعتی فارس است.

وی تصریح کرد: با همکاری و تعامل موجود در بین دستگاه‌های اجرایی استان بویژه دستگاه‌های خدمات‌رسان، برنامه‌ریزی‌های لازم برای پشتیبانی از تولید و تقویت تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی صورت گرفته تا صنایع بتوانند با کمترین آسیب، روند عادی فعالیت خود را حفظ کنند.

‌برنهاد در پایان تاکید کرد: اعتقاد راسخ داریم که استمرار تولید در شرایط دشوار امروز، نه‌تنها تضمین‌کننده تامین کالا‌ها و نیاز‌های اساسی مردم است، بلکه به تقویت اقتصاد، حفظ اشتغال و ایجاد امید در جامعه کمک شایانی می‌کند و تولیدکنندگان فارس، با همت والای خود، پرچم‌داران واقعی مقاومت اقتصادی کشور هستند.



