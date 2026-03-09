تداوم سامانه سرد و بارشی تا فردا شب در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: با فعالیت سامانه سرد و بارشی در گیلان، همچنان در جلگه بارش باران و در ارتفاعات بارش برف داریم و این بارش‌ها تا عصر و شب فردا همچنان ادامه دارد.

دادرس گفت: امامزاده اسحاق با ۷۵ میلی متر بارندگی و کیاشهر با ۷۰ میلی متر بیشترین بارندگی‌ها را در ۲۴ ساعت گذشته داشته‌اند.

وی افزود: در شهر رشت هم در ۲۴ ساعت گذشته ۶۳ میلی متر باران باریده است.

مدیر کل هواشناسی گیلان درخصوص بارش برف در ارتفاعات استان گفت: در اشکورات رودسر ۶۰ سانتی متر، داماش رودبار ۵۰ سانتی متر و در ماسوله هم ۲۷ سانتی متر برف باریده است.

دادرس با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته اسب وونی تالش با ۵ درجه زیر صفر سردترین نقطه و کیاشهر با ۹ درجه بالاترین دما را داشته است گفت: دمای شهر رشت مرکز گیلان در حال حاضر ۷ درجه سانتیگراد و رطوبت این شهر ۱۰۰ درصد است.

وی از کاهش بارش‌ها از عصر و شب فردا در استان خبر داد و گفت: از چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، جریانات کم و بیش ناپایدار در منطقه حاکم است و در این مدت شاهد ابرناکی و بارش پراکنده باران در استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریا هم مواج و برای فعالیت‌های دریانوردی و صیادی نامناسب است.

