اقدامات جهاد کشاورزی آذربایجان غربی جهت تنظیم بازار در ایام جنگ/ توزیع ۲۰۰۰تن کالاهای اساسی تا تعدیل قیمت سیب زمینی و دو شیفته کردن نانوایی ها در استان

محمد رضا اصغری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه، از زمان شروع جنگ رمضان در کشور تاکنون دو هزار تن کالای اساسی در استان توزیع شده است گفت:این میزان توزیع شامل ۴۵۱ تن گوشت مرغ منجمد، ۴۰۰ تن شکر، ۸۵۰ تن برنج و ۲۵۰ تن روغن خوراکی است.

وی افزود: به منظور تنظیم بازار کالاهای اساسی در سطح استان این روند همچنان ادامه دارد و با توجه به شرایط کشور آرامش خوبی بر بازار حاکم است.

اصغری افزود: در این راستا توزیع سیار مرغ منجمد، در نقاط کم برخوردار جهت کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه و با هدف آرامش در بازار در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در خصوص تامین کالاهای اساسی و اقلام پروتئینی مردم در استان وجود ندارد خاطرنشان کرد: مرغ منجمد نیز به قیمت مصوب ۲۱۵ هزار تومان در سطح روستا بازارها و فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود و بازرسان سازمان جهاد کشاورزی نیز در دو شیفت صبح و بعد از ظهر بر روند توزیع در سطح بازار نظارت کامل دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تاکید بر تشدید نظارت بر بازار افزود: روزانه بازرسان این سازمان برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها نظارت و بازرسی های لازم را انجام می‌دهند و هیچ کمبودی در خصوص تامین کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در استان وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از واردات دام زنده خبر داد و گفت:هماهنگی و تدابیر لازم برای واردات دام زنده از کشور گرجستان در راستای تامین گوشت قرمز استان انجام شده است.

اصغری با بیان اینکه در زمینه تامین آرد نانوایی ها نیز از همان ابتدای شروع جنگ تاکنون در حال تامین آرد نانوایی ها هستیم، عنوان کرد: تامین آرد ترمیمی نیز به مقدار ۱۵۰۰ تن و دو شیفته کردن نانوایی های استان نیز انجام شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی توزیع سیب زمینی تنظیم بازاری با ۴۰ درصد پایین تر از قیمت بازار توسط تعاون روستایی را از دیگر اقدامات این سازمان در راستای تنظیم بازار عنوان کرد.

