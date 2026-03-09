به گزارش ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری ظهر امروز در مراسم اجتماع بزرگ بیعت با امام امت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای گفت: در شرایطی که خداوند متعال امام خامنه‌ای را از ما گرفت و این نفس مطمئنه را در جوار رحمت خودش جای داد، خلف صالحش سیدمجتبی عزیز را به ما عنایت کرد و از ذخیره الهی دیگری رونمایی کرد.

وی با بیان اینکه «اگر خدا از حکمت ببند دری، ز رحمت گشاید در دیگری» اضافه کرد: خداوند محبت این مرد الهی را همچون پدر شهیدش در دل‌های مؤمنین جای داد، دل‌های خبرگان رهبری و نمایندگان مردم در این مجلس برای انتخاب شایسته و الهی هدایت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: این مرد خدا که همچون پدر بزرگوارش مجاهد فی سبیل‌الله است، از نوجوانی و آغاز جوانی در دوران دفاع مقدس در زمره رزمندگان پرافتخار اسلام بود و این مرد بزرگوار به درجه ایثاگری رسیده است. عزیزی که هم فرزند شهید، هم برادر شهید و هم همسر شهید است.

آیت‌الله مظفری افزود: آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای فقید مجاهدی است که در فقه سرآمد فقیهان است و درس خارج از فقه ایشان در سال‌های اخیر شلوغ‌ترین درس خارج از فقه حوزه‌های علمیه بوده است.

وی آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای را فردی شجاع، بادرایت، مدیر، مدبر، باصلابت و آشنای به همه امور کشور توصیف کرد و گفت: ایشان 10 سال در کنار پدر بزرگوارش در جریان همه امور کشور بوده و درس رهبری را مشق می‌کرد. ایشان از تجربه گران‌بهای امام راحل(ره) و امام شهیدمان بهره‌مند است و شایسته‌ترین فرد برای ادامه راه پرافتخار و نورانی امامین انقلاب است.

امام جمعه قزوین با تشکر از حضور مردم در مراسم بیعت با امام امت گفت: شما مردم عزیز با حضور حماسی و دشمن‌شکن خودتان در این روزها و شب‌های بعد از شهادت قائد عظیم‌الشأن وفاداری خودتان را به رهبر الهی نشان دادید و ایمان، شایستگی و لیاقت خودتان را برای چنین رهبران الهی به نمایش گذاشتید.

آیت‌الله مظفری اضافه کرد: حدود 1400 سال پیش پس از شهادت امام علی(ع) خدای متعال مجتبایی را به این امت عنایت کرد، اما در آن زمان این امت قدردانی و وفاداری نکرد و حتی تعدادی از سرداران سپاه امام‌حسن(ع) به او خیانت کردند و به وجود مقدسش حمله کرده و او را تنها گذاشتند.

وی ادامه داد: اما شما مردم غیور و ولایتمدار نشان دادید که هرگز امام خودتان را تنها نمی‌گذارید و تا آخرین نفس و قطره خون از این امام مقدس و امانت الهی حفاظت و حراست خواهید کرد و بنده به خود می‌بالم که نماینده کوچکی برای شما مردم بزرگ و بزرگوار هستم.

نماینده استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرآیند انتخاب رهبری جدید گفت: رأِی بنده از همان ابتدا آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بود و پیش از برگزاری انتخابات رهبری جدید طی یک نظرسنجی رأی اکثریت بر ایشان قرار گرفته بود، اما بی‌صبرانه منتظر بودیم که انتخابات برگزار شود.

آیت‌الله مظفری افزود: با این‌حال چون این احتمال وجود داشت که در جلسه‌ مجلس خبرگان که نمایندگان به شور و مشورت می‌نشینند و مباحثات و مذاکرات درمی‌گیرد، نظر نمایندگان عوض شود و به گزینه دیگری متمایل شوند و با توجه به مصاحبه‌ای که برخی از نمایندگان خبرگان کرده بودند و تلویحاً آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر آینده معرفی نکرده بودند، این نگرانی در بنده پیش آمده بود که اگر در جلسه نهایی رأی نمایندگان نفر دیگری باشد، این را باید چطور جمع کنیم و تضاد و تناقض را چه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بنابراین برای اینکه مشکلی پیش نیاید، تأکید می‌کردم هنوز انتخابی صورت نگرفته و به لطف خدا در جلسه‌ای که در ساعات آخر شب گذشته و با وجود همه مخاطرات و با حضور اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان برگزار شد، با رأی قاطع اعضای مجلس خبرگان حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگزیده و معرفی شد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: این انتخاب مرهمی بر دل‌های داغ‌دیده همه شما مؤمنان و عزاداران فقدان و شهادت امام شهیدانمان حضرت آیت‌الله امام سیدعلی خامنه‌ای بود.

