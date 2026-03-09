فارس نهاده‌های اساسی استان‌های همجوار را تامین کرد

فارس نهاده‌های اساسی استان‌های همجوار را تامین کرد
سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس گفت: این اداره کل نقش حمایتی خود را در تأمین نهاده‌های اساسی برای استان‌های همجوار نیز گسترش داده است.

به گزارش ایلنا، محسن محمدی صفری کوچی اظهار کرد: میزان ۴۱۷ تن کنجاله سویا به مقصد اصفهان و میزان ۵۷۵ تن ذرت به استان بوشهر جهت پشتیبانی از تولید قراردادی این استان‌ها، در ایام تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان  بارگیری و ارسال شده است.

وی افزود: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار و ذخیره سازی فراورده های دامی تا تاریخ ۱۳ اسفند ماه، بالغ بر ۱۸۴۹ تن مرغ مازاد بر اساس نیاز استان خریداری شده است.

محمدی صفری کوچی با اشاره به توزیع ۲۳۳۲ تن فرآورده دامی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۷۲۱ تن مرغ منجمد و ۶۱۱ تن گوشت منجمد در سطح استان توزیع شده است.

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس بیان کرد: از اول اسفند ماه تا کنون به منظور جلوگیری از نوسانات قیمت  بازار میزان ۲۷۳ تن مرغ منجمد توزیع  و  ۲۲۰ تن برای فروردین ماه در حال توزیع می باشد.

 

