به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با حضور در اداره کل تعزیرات حکومتی فارس و تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، تعدادی از فرماندهان نیروهای مسلح و کارکنان مراکز درمانی و اورژانس و دستگاه‌های خدمات‌رسان، رزمندگان و مردم بی‌پناهی که در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهادت رسیدند، گفت: بسیاری از شهیدان این جنگ نابرابر غیرنظامیانی بودند که توسط مدعیان دروغین حقوق بشر به شهادت رسیدند که البته هر کدام علم و بیرقی از رشادت، مردانگی و دفاع از ایران عزیز و نظام اسلامی و تمامیت ارضی کشور هستند.

وی افزود: شهادت هر کدام از هموطنان عزیز، موجب تقویت اتحاد، انسجام و همدلی بیشتر در کشور می‌شود که این از برکات خون شهداست. سنگری پولادین در برابر دشمنان ایجاد می‌کند.

استاندار فارس ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد در ابتدای جنگ با به شهادت رساندنِ رهبر انقلاب، کشور دچار فروپاشی می‌شود و به اهدافش می رسد اما مردم با انسجام و حضور در صحنه این توطئه را خنثی کردند.

امیری با بیان اینکه مردم سرمایه‌های اصلی کشور هستند و حمایت آن‌ها از نیروهای مسلح در شرایط فعلی، دشمن را ناامید می‌کند، گفت: شب‌زنده‌داری مردم در ماه رمضان این شب‌ها در حضور در صحنه، مساجد و خیابان‌ها تجلی پیدا کرده است.

استاندار فارس تصریح کرد: حمایت مردم از نیروهای مسلح معادلات جنگ‌‌ها را تغییر می‌دهد و بخش دیگر از این روند بر عهده دستگاه‌های اجرایی است.

امیری با بیان اینکه نیروهای مسلح کشورمان خوابِ آشفته‌ی رژیم صهیونیستی را پریشان کرده‌اند، افزود: در شرایط جنگی تأمین نیازهای رزمندگان اولویت مهمی است که در استان فارس به خوبی این موضوع مورد توجه قرار دارد تا فرماندهان نیروهای مسلح دغدغه‌ای به جز مبارزه‌ با دشمن نداشته باشند.

رئیس شورای تأمین استان فارس تأکید کرد: در دکترین رژیم صهیونیستی تجزیه ایران یک اصل است اما انسجام مردم و سلحشوری نیروهای مسلح که منجر به دفاع ملی می‌شود اجازه نخواهد داد رؤیای تجزیه ایران بزرگ و سرفراز با تمدنی چندهزارساله تعبیر شود.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین نیازمندی‌های روزمره و معیشتی مردم گفت: بر اساس عرف مالوف و پسندیده مردم در ماه رمضان به گستراندن سفره‌های افطار، احسان و ادای نذرهای خود نیز می‌پردازند بنابراین طبیعتاً میزانِ مصرف برخی کالاها بالاتر می‌رود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر علاوه بر تمهیداتِ ماه رمضان، بر اساس مسافرپذیر بودنِ فارس در ایام نوروز که امسال با عید فطر نیز مقارن است، برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین کالا اندیشیده شده بود؛ اکنون نیز که در شرایط جنگی قرار داریم این روند باید با جدیت دنبال شود.

استاندار فارس با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی به شکل مطلوب و با شیب صعودی انجام می‌شود گفت: بعد از تأمین، بحث توزیع است که در وهله اول اجرای طرح تعدیل اقتصادی به روند مطلوبِ آن کمک کرد؛ در استان فارس نیز تنوعِ روش‌های توزیع همچون "روستا بازار"، "فجر تا فطر"، "مزرعه تا سفره" سیستم توزیع را در وضعیت خوبی قرار داده است.

امیری همچنین واگذاری بخش قابل توجهی از توزیع را به اصناف را در توزیع مناسب کالا در استان مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: اتاق اصناف با ایجاد یک شبکه توزیع مطمئن با بهره‌گیری از ابزار قابل رصد و پایش نقش مهمی در این حوزه ایفا کرده است.

وی بخش "نظارت" را پس از "تأمین" و "توزیع" بسیار مهم دانست و گفت: این بخش توسط بازرسان دستگاه‌های مختلفی همچون سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل صنعت و معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات حکومتی فارس، اتاق و بسیج اصناف انجام می‌شود.

وی ادامه داد: نظارت‌ها باید مؤثر و به موقع باشد تا مردم به عنوان مصرف‌کننده آثار اجرایِ مطلوب دو بخشِ تأمین و توزیع را حس‌ کنند.

استاندار فارس افزود: از پیش از وقوع جنگ بیش از ۱۳۰ بازرس از دستگاه‌های اجرایی به کمک بازرسانِ دستگاه‌های ذیربط آمدند تا مردم فرآیند نظارت را حس کنند.

امیری ادامه داد: آنچه در بحران‌ها و جنگ‌ها تاب‌آوریِ جامعه را بالا می‌برد این است که مردم احساس بی سر و سامانی نکنند که این نگرانی با نظارت دقیق و مؤثر مرتفع می‌شود.

استاندار فارس با بیان اینکه همیشه در بحران‌ها افراد قلیلی از شرایط سوءاستفاده می‌کنند تصریح کرد: برای اینکه راه بر اندک سودجویان بسته شود باید علاوه بر تداوم نظارت‌ها با حضور فیزیکی بازرسان، نظارت‌های سیستمی و سامانه‌ای همچون ۱۲۴ و ۱۳۵ جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نظارت مردمی مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین بخش از شبکه نظارت است افزود: حتی نباید از گزارش یک شهروند به سادگی عبور کردند چراکه بازتاب‌های عملی و روانیِ توجه به این گزارش‌ها در امر نظارت بسیار مهم است.

استاندار فارس با صراحت گفت: با تخلفات در حوزه توزیع کالاهای اساسی باید با جدیت برخورد کرد؛ کسی که معیشت مردم را برای منافع خود هدف قرار می‌دهد در شرایط کنونی با سرباز اسرائیلی و آمریکایی که به طرف رزمندگانِ ما شلیک می‌کند، تفاوت زیادی ندارد.

وی افزود: باید مراقب بود احتکار به هیچ وجه در شرایط فعلی شکل نگیرد.

استاندار فارس توزیع آرد را نیز مهم دانست و گفت: آرد نانوایان تا ۲۵ فروردین سال آینده تأمین شده است و باید توزیع و مصرف آرد را مدام رصد کرد تا ضمنِ تأمین کمبودها راه‌های توزیع خارج از شبکه نیز مسدود شود.

امیری نظارت‌ بر توزیع و مصرف سوخت را نیز در شرایط جنگی قابل توجه و نظارت بر آن را بسیار مهم دانست.

استاندار فارس، بر اطلاع‌رسانی مداوم، دقیق و شفاف رویکردهای نظارتی دستگاه‌های اجرایی از طریق صدا و سیما و سایر رسانه‌ها به عنوان عاملی بازدارنده تأکید کرد و گفت: مردم باید از این روند نظارتی مطلع شوند و حس کنند که دولت پای کار مردم است و علاوه بر تأمین و توزیع، بحث نظارت هم جدی گرفته می‌شود.

امیری گفت: همراهی، همدلی و هماهنگی مجموعه دستگاه‌هایی که در امر نظارت نقش ایفا می‌کنند، بسیار مهم است و باید تداوم داشته باشد و نباید اجازه داد مردم با مشکل مواجه شوند و پشتیبانی آنها از نیروهای مسلح دچار خدشه شود.

وی در پایان از مدیران خواست با ایجاد درک شرایط جنگی در میان کارکنان، احساس وظیفه و مسئولیت را در آنها تقویت کنند.

در ادامه موسی رهبر مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس به ارائه گزارشی از اقدامات این اداره کل پرداخت.

همچنین گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، احد بهجت حقیقی مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی فارس، کریم مجرب مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان و مسئولین اتاق و بسیج اصناف و نماینده شهرداری شیراز نیز گزارش دستگاه متبوع را در حوزه تأمین، توزیع و به ویژه نظارت بر بازار کالاهای اساسی استان ارائه دادند.

