مدیرکل کتابخانههای عمومی لرستان خبر داد؛
آسیب دو کتابخانه در خرمآباد بر اثر حمله هوایی آمریکایی - صهیونی
مدیرکل کتابخانههای عمومی لرستان گفت: دو کتابخانه در خرمآباد بر اثر حمله هوایی آمریکایی - صهیونی آسیب دیدند.
به گزارش ایلنا، الهام برنا در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: عصر یکشنبه ۱۷ اسفند، صدای انفجارهای پیدرپی آسمان خرمآباد را لرزاند و چندین موشک به نقاط مختلف این شهر اصابت کرد.
وی افزود: در پی موج این انفجارها دو کتابخانه عمومی این شهر دچار آسیبهای قابلتوجهی شدند. شدت امواج انفجار باعث تخریب گسترده در بخشهایی از ساختمان کتابخانه مرکزی خرمآباد واقع در بلوار شهید سیدنورخدا موسوی و وارد آمدن خساراتی به کتابخانه شهید مطهری واقع در محله بازار خرمآباد شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی لرستان با اشاره به بازدید از این کتابخانهها، بیان کرد: کتابخانه مرکزی خرمآباد به میزان ۷۰ درصد از سقف کاذب خود را از دست داده و بخشهایی از شیشههای آن نیز به طور کامل شکسته شدهاند. این آسیبدیدگی نه تنها بر ساختار فیزیکی کتابخانه تأثیر گذاشته، بلکه خدماترسانی به عموم را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
برنا ادامه دهد: این کتابخانه به عنوان یکی از مراکز فرهنگی و علمی مهم شهر، نقش حیاتی در ارتقاء سطح آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ مطالعه ایفا میکند و آسیب دیدن آن ضربهای به محتوای فرهنگی و اجتماعی منطقه است.
وی تصریح کرد: کتابخانه شهید مطهری نیز دچار آسیب شده و شیشههای این کتابخانه نیز شکسته شدهاند.
برنا اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد تا با همکاری نهادهای ذیربط، به زودی اقداماتی برای تعمیر و بازسازی این مراکز انجام دهیم.
مدیرکتابخانههای عمومی لرستان خاطرنشان کرد: کتابخانهها به عنوان مراکز مهم انتقال دانش و فرهنگ، از ارزش ویژهای برخوردارند و هرگونه آسیب به آنها میتواند تبعات طولانیمدتی به دنبال داشته باشد.
برنا گفت: تمام تلاش خود را برای بازگرداندن این کتابخانهها به حالت قبلی به کار خواهد گرفت.