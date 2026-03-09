بنزین به اندازه لازم در استان وجود دارد/ نگرانی و شلوغی پمپ بنزینها بیمورد است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از وجود بنزین و سوخت به اندازه کافی در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد ابراهیم تولایی در بازدید سرزده شبانه از جایگاه های عرضه سوخت در چندین شهرستان استان، گفت: ایجاد صف در پمپ بنزینها و شلوغی آن بی مورد است چراکه بنزین به اندازه کافی و لازم در استان وجود دارد.
وی اظهار داشت: در هیچ پمپ بنزین استان کمبود سوخت مشاهده نشد و مردم هم با نبود و یا کمبود سوخت مواجه نشدند.
تولایی ادامه داد: ایجاد صف و شلوغی در پمپ بنزین ها با مدیریت جایگاه داران در راهنمایی و هدایت خودروها به سمت نازل ها و فعال سازی نازلهایی که دچار خرابی هستند براحتی قابل کنترل است.
وی از مردم خواست از مراجعه بی مورد و هیجانی به پمپ بنزین ها برای دریافت سوخت خودداری کنند.