بنزین به اندازه لازم در استان وجود دارد/ نگرانی و شلوغی پمپ بنزین‌ها بی‌مورد است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از وجود بنزین و سوخت به اندازه کافی در استان خبر داد. ‎

به گزارش ایلنا، محمد ابراهیم تولایی در بازدید سرزده شبانه از جایگاه های عرضه سوخت در چندین شهرستان استان، گفت: ایجاد صف در پمپ بنزین‌ها و شلوغی آن بی مورد است چراکه بنزین به اندازه کافی و لازم در استان وجود دارد.

وی اظهار داشت: در هیچ پمپ بنزین استان کمبود سوخت مشاهده نشد و مردم هم با نبود و یا کمبود سوخت مواجه نشدند.

تولایی ادامه داد: ایجاد صف و شلوغی در پمپ بنزین ها با مدیریت جایگاه داران در راهنمایی و هدایت خودروها به سمت نازل ها و فعال سازی نازل‌هایی که دچار خرابی هستند براحتی قابل کنترل است.

وی از مردم خواست از مراجعه بی مورد و هیجانی به پمپ بنزین ها برای دریافت سوخت خودداری کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
