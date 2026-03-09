رئیس پلیس راهور مازندران:
تمدید خودکار یکساله گواهینامههای منقضیشده در شرایط ویژه کشور /امکان تعویض و دریافت المثنی از طریق سامانه «سخا» فراهم شد
رئیس پلیس راهور مازندران از تمدید خودکار یکساله گواهینامههای رانندگی منقضیشده و اجرای مجموعهای از تسهیلات جدید در حوزه خدمات گواهینامه خبر داد و گفت: این اقدامات در شرایط ویژه کشور(جنگی)و با هدف رفاه حال شهروندان و کاهش مراجعات حضوری به مراکز خدماتی به اجرا درآمده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ نصراله بیگلری رئیس پلیس راهورف.ا استان مازندران، از اجرای مجموعهای از تسهیلات ویژه در حوزه خدمات گواهینامه رانندگی خبر داد و اظهار کرد:بنابرتدابیر و دستورات رئیس پلیس راهور فراجا، در شرایط کنونی کشور(جنگی) و با هدف تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، پلیس راهور فراجا تصمیماتی را برای کاهش مراجعات حضوری و مدیریت بهتر فرآیندهای مرتبط با صدور و تمدید گواهینامه اتخاذ نموده است.
وی افزود: بر اساس این تصمیم، اعتبار تمامی گواهینامههای رانندگی که موعد اعتبار آنها به پایان رسیده یا در این مدت منقضی شدهاند، بهصورت خودکار برای مدت یک سال تمدید شده است.
این مقام انتظامی ادامه داد: دارندگان این گواهینامهها در این بازه زمانی میتوانند بدون نگرانی از اعمال جریمه یا دیرکرد، در فرصت مناسب نسبت به تمدید رسمی گواهینامه خود اقدام کنند و در این مدت نیز انقضای گواهینامه ملاک اعمال جریمه قرار نخواهد گرفت.
وی با تأکید بر اینکه این تصمیم با هدف رفاه حال شهروندان در شرایط کنونی کشور(جنگی) اتخاذ شده است، گفت: این موضوع به تمامی واحدهای اجرایی پلیس راهور در سراسر استان مازندران ابلاغ شده و همکاران پلیس در حوزههای ترافیک شهری نیز در صورت مواجهه با رانندگانی که گواهینامه آنها در این بازه زمانی منقضی شده است،همکاری و همراهی لازم را خواهند داشت.
سرهنگ بیگلری در ادامه از تسهیل فرآیندهای خدماتی در حوزه تعویض گواهینامه خبر داد و تصریح کرد: در راستای توسعه خدمات غیرحضوری، امکان ثبت درخواست تعویض یا دریافت المثنی گواهینامه از طریق سامانه اینترنتی «سخا» فراهم شده و متقاضیان میتوانند مراحل ثبت درخواست را بهصورت الکترونیکی انجام دهند که این اقدام موجب تسهیل خدمات و کاهش مراجعات حضوری خواهد شد.
وی توضیح داد: در فرایند جدید نیازی به ارائه لاشه یا اصل فیزیکی گواهینامه قبلی به دفاتر پلیس +۱۰ نبوده و متقاضیان صرفا مدارک لازم را تحویل دفاتر خدماتی می نمایند.
رئیس پلیس راهورف.ا.استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت آموزشگاههای رانندگی اشاره نمود و گفت: در حال حاضر آموزشگاههای رانندگی در سطح استان فعال هستند و فرآیند ثبتنام و برگزاری دورههای آموزشی برای هنرجویان طبق روال در حال انجام است.
وی افزود: آموزشهای تئوری و عملی در آموزشگاهها برگزار میشود، اما با توجه به شرایط موجود ممکن است امکان برگزاری آزمونهای رانندگی در حال حاضر فراهم نباشد که در این صورت زمان برگزاری آزمونها پس از عادی شدن شرایط از سوی پلیس راهور و آموزشگاهها با متقاضیان هماهنگ خواهد شد.
سرهنگ بیگلری همچنین از تمدید اعتبار کارتکس آزمون متقاضیان گواهینامه خبر داد و گفت: با توجه به محدودیتهای موجود در برگزاری آزمون در شهرها، اعتبار کارتکس آزمون متقاضیان دریافت گواهینامههای جدید به مدت ۶ ماه تمدید شده است تا متقاضیان بدون نگرانی از انقضای مدارک، در زمان مناسب در آزمونهای مربوطه شرکت کنند.
رئیس پلیس راهور ف.ا.استان مازندران در پایان تأکید نمود: پلیس راهور فراجا در شرایط کنونی کشور تلاش دارد با اتخاذ تدابیر تسهیلکننده و بهرهگیری از ظرفیت خدمات الکترونیکی، روند ارائه خدمات مرتبط با گواهینامه رانندگی را برای شهروندان فراهم کرده و از حجم مراجعات حضوری بکاهد.