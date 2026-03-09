تخریب اماکن ورزشی، خللی در اراده و همبستگی ورزشکاران ایجاد نمی کند

به گزارش ایلنا، حسن کریمی در جریان حمله صهیونی، آمریکایی به سالن ورزشی شهر لامرد و شهادت جمعی از ورزشکاران نوجوان، اظهار داشت: پس از گذشت چند روز از دفاع مقدس در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا که خون پاک امام شهیدمان حضرت آیت الله امام خامنه ای (ره) و همچنین مردمان بی گناهمان را ریخته، شاهد بمباران اماکن ورزشی و نمادهای ورزشی کشور، از جمله ورزشگاه دوازده هزار نفری آزادی، سالن ورزشی لامرد و سالن های ورزشی دیگر نقاط کشور هستیم.

وی با بیان اینکه در پی حمله سبعانه رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار، ورزشکاران عزیزی به فیض شهادت نائل آمدند،افزود: حمله به سالن دوازده هزار نفری آزادی، که دهه‌ها قلب تپنده‌ی ورزش ملی و میعادگاه غرورآفرینی جوانان این مرز و بوم بوده، حمله به هویت و نشاط یک ملت است.

مسئول سازمان ورزش بسیج کشور با بیان اینکه اقدام جنایتکارانه و بزدلانه دشمن مبنی بر حمله به اماکن ورزشی ایران اسلامی را به شدت و قاطعانه محکوم می کنیم، ادامه داد: امروز ما صاحب همت بلند و ایمانی راسخ هستیم که مسیر ورزش را با قدرت و توانی بیشتر از پیش ادامه خواهیم داد و سراسر ایران را مملو از مکان و نمادهای ورزشی آن هم با نام شهدای ورزشکار خواهیم کرد.

کریمی تصریح کرد: تخریب اماکن ورزشی کشور توسط دشمن، خللی در اراده و همبستگی ورزشکاران ایجاد نمی کند.

مسئول سازمان ورزش بسیج کشور در پایان انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

