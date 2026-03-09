توزیع سیار مرغ منجمد در فارس/ ادامه خرید مرغ مازاد برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان

به گزارش ایلنا، محسن محمدی صفری کوچی بیان کرد: علاوه بر این، ۷۹۵ تن مرغ استحصال شده از فرایند تولید قراردادی، در حال تحویل به صورت شیرینگ پک درب سردخانه در اوزان ۱۲۰۰ تا ۲۲۰۰ گرم، می‌باشد.

وی تصریح کرد: این عملیات از تاریخ ۱۳ اسفند ماه شروع شده است و با جدیت بطور مستمر ادامه دارد.

این مقام مسئول در ادامه اعلام کرد: خرید مرغ مازاد و تولید قراردادی بخشی از سیاست های کلان کشور برای تضمین امنیت غذایی، حمایت از تولید کنندگان و‌ مدیریت بهینه منابع دام و‌ طیور است و نقش موثری در پایداری تولید و تنظیم بازار ایفا میکند.

محمدی صفری کوچی با تاکید بر تلاش بی‌وقفه کارکنان این اداره کل و با توجه به تعطیلات اخیر ناشی از شهادت رهبر فرزانه و جمعی از سرداران رشید ایران اسلامی، و جنگ تحمیلی اظهار کرد: پرسنل زحمتکش ما به صورت شبانه‌روزی و با تمام توان در خدمت تولید و معیشت مردم شریف استان و کشور هستند.

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس عنوان کرد: در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد و در این ایام پرسنل بر حسب نیاز در اداره مرکزی، انبار و سردخانه ها برای ارائه خدمت مشغول به کار هستند. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که تأمین امنیت غذایی کشور از اولویت‌های اصلی نظام محسوب می‌شود.

