خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان خبرداد؛

توزیع سیار مرغ منجمد در فارس/ ادامه خرید مرغ مازاد برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان

کد خبر : 1760228
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس گفت: این اداره کل اقدام به توزیع سیار مرغ منجمد در ۳ا کیپ، در نقاط کم برخوردار کلان شهر شیراز جهت کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه و با هدف آرامش در بازار در شرایطی که کشور تحت حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد، اقدام کرده است.

به گزارش ایلنا، محسن محمدی صفری کوچی بیان کرد: علاوه بر این، ۷۹۵ تن مرغ استحصال شده از فرایند تولید قراردادی، در حال تحویل به صورت شیرینگ پک درب سردخانه در اوزان ۱۲۰۰ تا ۲۲۰۰ گرم، می‌باشد.

وی تصریح کرد: این عملیات از تاریخ ۱۳ اسفند ماه شروع شده است و با جدیت بطور مستمر ادامه دارد.

این مقام مسئول در ادامه اعلام کرد: خرید مرغ مازاد و تولید قراردادی بخشی از سیاست های کلان کشور برای تضمین امنیت غذایی، حمایت از تولید کنندگان و‌ مدیریت بهینه منابع دام و‌ طیور است و نقش موثری در پایداری تولید و تنظیم بازار ایفا میکند.

محمدی صفری کوچی با تاکید بر تلاش بی‌وقفه کارکنان این اداره کل و با توجه به تعطیلات اخیر ناشی از شهادت رهبر فرزانه  و جمعی از سرداران رشید ایران اسلامی، و جنگ تحمیلی اظهار کرد: پرسنل زحمتکش ما به صورت شبانه‌روزی و با تمام توان در خدمت تولید و معیشت مردم شریف استان و کشور هستند.

 سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس عنوان کرد: در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد و در این ایام پرسنل بر حسب نیاز در اداره مرکزی، انبار و سردخانه ها برای ارائه خدمت مشغول به کار هستند. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که تأمین امنیت غذایی کشور از اولویت‌های اصلی نظام محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل