مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان:
شبکه های مراقبت در مزارع و باغ های فارس فعال است
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور حفظ محصولات اساسی و تولید محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
به گزارش ایلنا، جاوید عباسی بیان کرد: در جهت جلوگیری از خسارت عوامل خسارت زای گیاهی به مزارع و باغها بیش از ۵٠٠ کارشناس عضو شبکههای مراقبت مزارع در ٣٧ شهرستان استان نسبت به پایش جمعیت آفات و بیماریهای مزارع و باغها مشغول فعالیت هستند.
به گفته این مقام مسئول؛ کارشناسان حفظ نباتات توصیههای فنی لازم برای پیشگیری و مبارزه با عوامل خسارت را به کشاورزان ارائه میکنند.
عباسی اظهار کرد: پایش و بررسی آفات مهمی ازجمله مبارزه با علفهای هرز مزارع غلات، آفت سن غلات، بیماریهای برگی غلات ازجمله زنگ زرد، آفت سرخرطومی حنایی خرما و سایر آفات و بیماریها اقدام میشود.
وی افزود: تسهیل صادرات و واردات محصولات کشاورزی با حضور شبانهروزی پستهای قرنطینه گیاهی استان فارس فراهم است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: با حضور مستمر کارشناسان و کلینیکهای قرنطینه، فرایند بازرسیهای قرنطینه روی محصولات صادراتی و وارداتی بصورت شبانهروزی در استان فارس در حال انجام است.