به گزارش ایلنا، کریم مجرب، در پیامی که به منظور ترویج فرهنگ مصرف بهینه و مسئولانه منتشر شده است، اظهار داشت: فرآیند توزیع و قیمت‌گذاری نیز با دقت رصد می‌شود و در شرایط کنونی، آنچه بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم، آرامش، همدلی و رفتار مسئولانه از سوی همه ماست. اطمینان داشته باشید که کالاهای اساسی به وفور در انبارها و بازار موجود است و نباید اجازه دهیم نگرانی‌های بی‌مورد، جایگزین منطق و تدبیر شود.

مجرب از هم استانی‌ها خواست تنها به اندازه نیاز خود خرید کنند و با هوشیاری، مانع از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از سوی فرصت‌طلبان شوند.

وی در این باره توضیح داد: همانطور که طی بازدیدهای میدانی اخیر از بازارها و انبارهای کالا، بر آن تأکید شد، موجودی کالاها کافی است و چرخه تأمین و توزیع با قوت ادامه دارد. رفتار منطقی و مسئولانه مصرف‌کنندگان، مهم‌ترین عامل در حفظ پایداری و آرامش بازار است.

مدیرکل صمت فارس در پایان از مردم خواست در حفظ آرامش جامعه و بازار سهیم باشند و یادآور شد: ما با هم قوی‌تر هستیم و با همکاری یکدیگر، آرامش جامعه را حفظ خواهیم کرد.

