دستگیری عاملان تشویش اذهان عمومی و ناآرامی در رضوانشهر

به گزارش ایلنا، سرهنگ حامد شادبهر از شناسایی و دستگیری عاملان تشویش اذهان عمومی و نا آرامی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ شادبهر در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان دو نفر از عاملان انتشار و بازنشر اخبار کذب و محتواهایی که موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی و ناآرامی در فضازی مجازی و جامعه در این شهرستان شده بودند را دستگیر کردند.

وی در ادامه افزود: متهمان ۲۴ و ۳۳ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و سپس روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر از شهروندان خواست پیش از انتشار هرگونه خبر یا محتوا، از صحت و اعتبار منبع آن اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مراجع رسمی و سامانه‌های اعلامی پلیس فتا گزارش دهند.

