به گزارش ایلنا از رشت، تیمور پورحیدری در جلسه اتاق وضعیت گفت: کالا‌های اساسی و پرمصرف مرتباً و بدون وقفه به فروشگاه‌ها تزریق می‌شود که به صورت مویرگی در کلیه سطوح روستا و بخش و شهرستان عرضه می‌شود.

وی از تامین و توزیع اقلام پرمصرف ماه مبارک رمضان و مازاد بر نیاز شهروندان برای مصرف مهمانان خبر داد و گفت: حسب هماهنگی جهاد کشاورزی استان بیش از ۸۵۱ تن شکر در دو مرحله و ۳۰۰ تن برنج خارجی و مواد اولیه دو کارخانه تولیدکننده روغن خوراکی تامین و تخصیص یافته است و ۱۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۲۲۵ هزار تومان نیز در فروشگاه‌های بزرگ عرضه شده است.

به گفته تیمور پورحیدری علاوه بر تولید روغن در استان، توزیع روغن سایر برند‌های معتبر نیز به حد کفایت در فروشگاه‌های استان به صورت مداوم در حال عرضه است و سبد کالایی اعلام شده را نیز به شکل وفور پوشش خواهد داد.

مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان از برگزاری «نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا» خبر داد و گفت: از ۲۱ اسفند ماه در رشت و برخی از شهرستان‌های بزرگ استان همانند سال‌های گذشته نمایشگاه‌های بهاره و نوروزی عرضه مستقیم کالا با هدف تسهیل در دسترسی مردم به کالا‌های مصرفی با قیمت مناسب و برخورداری از تخفیف برگزار خواهد شد که تا پایان سال جاری به صورت صبح و عصر فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

وی از همکاری و وحدت مناسب همه مدیران مرتبط زنجیره اقتصادی استان در تامین و عرضه ارزاق عمومی مردم در شرایط جنگی تشکر کرد و گفت: خوشبختانه اتحاد در تیم مدیریتی حوزه اقتصادی استان مانع بروز مشکل در زنجیره تولید تا عرضه شده و تاکنون هیچ مشکل جدی در روند تامین و عرضه نداشته‌ایم.

