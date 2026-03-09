آیت الله فلاحتی:
سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران با کسب بیش از ۸۵ درصد آرا انتخاب شد
کد خبر : 1760196
به گزارش ایلنا از رشت، آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و از نمایندگان مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در ارتباط تلفنی با شبکه خبر رسانه ملی گفت: آیت الله سیدمجتبی خامنه ای با کسب بیش از ۸۵ درصد آرا نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شدند.