تداوم تعطیلی اماکن ورزشی دولتی البرز تا اطلاع ثانوی

به گزارش ایلنا از البرز در اطلاعیه اداره‌ کل ورزش و جوانان استان البرز آمده است:

«به اطلاع شهروندان و جامعه ورزشی استان البرز می‌رساند با توجه به شرایط فعلی کشور و در پی تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و در راستای حفظ امنیت و آرامش ورزشکاران، مربیان و مراجعان، تمامی اماکن ورزشی دولتی استان البرز همچنان تعطیل هستند و این تعطیلی تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، تمامی مجموعه‌ها، سالن‌ها و اماکن ورزشی دولتی در سطح استان البرز موظف به اجرای کامل این دستورالعمل هستند و لازم است از انجام هرگونه فعالیت ورزشی یا ارائه خدمات تا زمان اعلام رسمی بعدی خودداری کنند. هرگونه تغییر در وضعیت فعالیت این اماکن، متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

