خسارات محدود و آسمان امن است

حمله هوایی به حاشیه یزد؛

معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد با تاکید بر کنترل کامل اوضاع توسط نیروهای نظامی و امنیتی، از سطح پایین خسارات و عدم وجود تلفات جدی خبر داد.

به گزارش ایلنا از یزد، اسماعیل دهستانی، در خصوص حمله صورت گرفته اظهار کرد: صبح امروز دشمن صهیونیستی به دو مکان نظامی در حاشیه شهر یزد تعرض کرد که با تمهیدات در نظر گرفته شده بود، خوشبختانه خسارتی در بر نداشته است.

 وی با اشاره به اینکه این حملات، سه مورد و در حاشیه شهر یزد و اماکن نظامی رخ داده، افزودگ: دستگاه‌های امدادرسانی و خدماتی در حال بررسی شرایط هستند و موضوع کاملاً تحت کنترل نیروهای نظامی و امنیتی است.

دهستانی از شهروندان درخواست کرد تا با توجه به اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های رسمی، از شایعات دوری کرده و از ترددهای غیرضروری، به ویژه در نزدیکی محل وقوع حوادث، پرهیز کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد اطمینان خاطر داد که آسمان استان امن است و مردم نباید نگران باشند.

 وی خاطر نشان کرد: جزئیات بیشتر در ارتباطات بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.

در همین راستا، دادستان یزد نیز نسبت به تهیه و ارسال هرگونه فیلم یا عکس از محل تعرض هشدار داده و اعلام کرد: این اقدام پیگرد قانونی خواهد داشت.

