پیام استاندار آذربایجانغربی برای انتخاب رهبر انقلاب اسلامی
در پی انتخاب رهبر سوم انقلاب اسلامی استاندار آذربایجان غربی پیام تبریک صادر کرد.
به گزارش ایلنا، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی برای انتخاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای بهعنوان رهبر انقلاب اسلامی پیام تبریک منتشر کرد.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخاب مجاهد فیسبیلالله و فقیه ممتاز و دلسوز مستضعفان و عالم مردمی، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) بهعنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، موجب تسلّی خاطر ملّت عزادار امام امّت و خشم دشمنان انقلاب است.
بدون شک، حفظ استحکام و صیانت از ارزشهای اسلامی، آزادی، استقلال، پیشرفت، عزت، قدرت و امنیت ملی ایران سربلند با تبعیت از حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، تداوم مطمئن خواهد داشت.
با این انتخاب شایسته، راه و آرمانهای امام خمینی کبیر و امام شهید انقلاب تثبیت و ماندگار شد و ایران همدل و امت اسلامی، با محور اتحاد امت اسلام حول "ولایت فقیه"، با اطمینان به وعدهها و سنت الهی، این ابتلاء عظیم را نیز با توسل به اهل بیت علیهمالسلام، با عاقبت به خیر، پشت سر خواهد گذاشت.
در پایان ضمن اعلام بیعت با رهبر معظّم انقلاب، انشاءالله با رهبری داهیانه معظّمله به زودی شاهد پیروزی قاطع جبهه اسلام بر جبهه کفر و استکبار خواهیم بود.