قدرت موشکی ایران قابل مذاکره نیست/انتقام رهبر شهید را خواهیم گرفت

سید سلمان ذاکر در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با محکوم کردن حملات دشمن به مناطق مسکونی، گفت: تجاوز به حریم هوایی کشورمان توسط آمریکا و رژیم صهیونسیتی برخلاف مقررات بین المللی بود.

حجت الاسلام ذاکر با بیان اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا آغازگر جنگ بودند گفت: پایان این جنگ به دستان نیروهای مسلح ایران و با پشتیبانی مردم غیور و با پیروزی اسلام بر کفر به سر انجام خواهد رسید.

وی با اشاره به آگاهی ملت ایران به دشمنی عمیق این جنایتکاران با جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت فریب ترامپ قمار باز را نخواهند خورد بلکه با اتحاد و همبستگی درس عبرتی به جنایتکاران خواهند داد.

حجت الاسلام ذاکر ادامه داد: رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا در حین مذاکرات، دست به این تجاوز زد در حالیکه ایران اسلامی بارها صلح آمیز بودن انرژی هسته ای خود را اعلام کرده است.

وی قدرت موشکی ایران را غیر قابل مذاکره عنوان کرد و افزود: ملت ایران با حماسه آفرینی خود نشان دادند که پشتیبان نیروهای مسلح جان بر کف خود هستند.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی خطاب به مردم آذربایجان غربی گفت: مردم آذربایجان غربی آرامش و اتحاد خود را حفظ کرده و پاسخ دندان شکنی به تجزیه طلبان خواهند داد.

ذاکر در ادامه با بیان اینکه راه رهبر شهید ادامه دارد تصریح کرد: نمایندگان مجلس خبرگان با انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای ثابت کرد که راه رهبر شهید ادامه دارد و ملت ایران نیز با اتحاد و همبستگی به رهبر سوم انقلاب لبیک خواهند گفت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مسلح کشور گفت: نیروهای مسلح با پشتیبانی ملت انتقام رهبر شهید را از جنایتکاران خواهند گرفت.

