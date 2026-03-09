پیام مشترک نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و استاندار در پی اعلام سومین رهبر انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و استاندار در پی اعلام سومین رهبر انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری پیامی مشترک صادر کردند.
به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ
شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای(رضوان الله تعالی علیه)، سرداران رشید اسلام و دیگر هم میهنان مظلوم را به محضر مبارک حضرت ولی عصر(عج) و همه حقخواهان عالم به ویژه مردم سلحشور و حماسهساز ایران اسلامی تسلیت عرض مینماییم.
با توجه به اعلام رسمی مجلس خبرگان مبنی بر تعیین و معرفی آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی، نکاتی را به استحضار ملت عزیز ایران و مردم غیور استان سیستان و بلوچستان می رسانیم:
۱- از مجلس خبرگان رهبری که بر اساس قانون اساسی به عنوان میثاق ملت و یادگار امام راحل و امام شهید(رضوان الله تعالی علیهما) و با طی مراحل قانونی، رهبر انقلاب را تعیین نموده و در این شرایط سخت به وظیفه خود عمل کردند، تقدیر و تشکر می کنیم.
۲- ضمن تبریک به حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای(دام ظلّه) که منسوب به بیت علم و سیادت و رزمنده دفاع مقدس و فرزند و برادر و همسر شهید میباشند، از خداوند متعال برای رهبری جدید نظام اسلامی، صحت و سلامتی مسئلت داریم و امیدواریم معظم له در کنف حمایت حضرت ولی عصر(عج) و با توفیقات بیشتر بتوانند راه امام راحل و امام شهید را در همه جهات با قوت و قدرت دنبال نمایند.
۳- به ملت عزیز، غیور، فهیم، نجیب، صبور و مقاوم ایران به ویژه مردم شریف استان سیستان و بلوچستان، توصیه میکنیم با اتحاد و انسجام همواره پشتیبان ولایت فقیه بوده و در مسیر دفاع از اسلام و انقلاب ثابت قدم باشند و هیچ تزلزلی به خود راه نداده و همچون سدی مستحکم و در صف واحد در برابر دشمنان خارجی و داخلی ایستادگی نمایند که «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ».
در پایان امید است که با عنایات خاصه حضرت ولی عصر(عج)، همان گونه که امام شهید فرمود، با رهبری جدید خداوند متعال احساس پیروزی را در دل ملت ایران ایجاد نماید.
مصطفی محامی
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان
منصور بیجار
استاندار سیستان و بلوچستان