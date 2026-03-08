ترافیک پرحجم در مبادی ورودی مازندران/ محور کندوان یکطرفه شد؛ بارش برف در ارتفاعات
رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک پرحجم در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد و اعلام کرد: با هدف تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب محور کندوان مسدود شده و تا ساعاتی دیگر تردد به صورت جنوب به شمال یکطرفه خواهد شد.
سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح آخرین وضعیت راههای استان اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک ورودی در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه پرحجم گزارش شده و در حوزه تهران نیز با حدود ۶ کیلومتر ترافیک متوقف مواجه هستیم.
وی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر جادهها افزود: وضعیت جوی در اکثر نقاط استان ابری و بارانی است و در ارتفاعات محور کندوان شاهد بارش برف و لغزندگی سطح جاده هستیم.
رئیس پلیس راه مازندران درباره محدودیتهای ترافیکی تصریح کرد: به منظور تسهیل در عبور و مرور، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز، مسیر شمال به جنوب محور کندوان مسدود شده است. پیشبینی میشود پس از گذشت حدود دو ساعت از زمان انسداد، طرح یکطرفه شدن مسیر از جنوب به شمال (به سمت مازندران) به مرحله اجرا درآید.
سرهنگ عبادی در پایان به رانندگان توصیه کرد با توجه به بارش برف در ارتفاعات و بارندگی در دامنهها، ضمن رعایت فاصله طولی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، حتماً تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.
همچنین بر اساس گزارشهای هواشناسی، این شرایط بارشی و برودت هوا تا روزهای آینده ادامه خواهد داشت و رانندگان عزیز پیش از سفر میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت با شمارههای اطلاعرسانی پلیس راه تماس حاصل کنند.