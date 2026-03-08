اطلاعیه شماره ۶ اداره‌کل بحران استانداری آذربایجان شرقی

آمار شهدا ثابت ماند / تعداد مجروحان به ۵۱۱ نفر رسید

آمار شهدا ثابت ماند / تعداد مجروحان به ۵۱۱ نفر رسید
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، طی اطلاعیه‌ای آخرین وضعیت روز نهم جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونیستی علیه ملت ایران را در آذربایجان شرقی تشریح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار داشت: از ابتدای جنگ تا روز یکشنبه ۱۷ اسفند، روز نهم جنگ، خوشبختانه مورد شهادت گزارش نشده و آمار شهدای مظلوم استان آذربایجان شرقی ثابت ماند (۸۵ شهید) ولی تعداد مجروحان به ۵۱۱ نفر افزایش یافت.

وی اظهار داشت: متاسفانه در ۴۸ ساعت گذشته، تهاجم دشمن آمریکایی_صهیونیستی به مقرهای نظامی و دفاعی استان به طور مداوم ادامه داشت و در این مدت، ۷ مقر نظامی، یک کارخانه تولیدی در کوخالوی قره‌چمن، پشت پارک کریمی‌ مراغه‌ای در سردرود، اراضی روستای سرای در ایلخچی، ساختمان انتظامی شبستر و یک کارواش خودرو در شبستر مورد حمله قرار گرفت.

فرشی یادآور شد: مردم عزیز به مراکز مورد حمله نزدیک نشوند و مسیر را برای رسیدن نیروهای امدادی باز کنند. همچنین مردم عزیز اخبار را صرفا از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقه‌ای و ملی، به اخبار جعلی و شایعات توجه نکنند.

