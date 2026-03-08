معاون استانداری لرستان :
آمار تلفات حملات هوایی امروز دشمن به لرستان در حال جمعبندی است
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تأکید کرد: آمار تلفات حملات هوایی امروز دشمن صهیونی - آمریکایی به لرستان در حال جمعبندی است.
به گزارش ایلنا، سعید پورعلی روز یکشنبه هفدهم اسفند ماه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به حملات هوایی دشمن صهیونیستی- آمریکایی به برخی از نقاط لرستان، اظهار داشت: در حال جمعبندی در این رابطه هستیم، به محض اینکه اطلاعات و آمار دقیق شد از طریق صدا و سیما به سمع و نظر هم استانیهای عزیز میرسانیم.
وی با بیان اینکه در دقایق اول که بخشی از نقاط شهر مورد اصابت قرار گرفته بود، سعی کردم که خودم را به نقاطی که مورد تهاجم قرار گرفته بود برسانم، گفت: یک نکتهای باید گفته شود و آن هم در راستای برقراری نظم و امنیت بیشتر در سطح استان و به ویژه شهر خرم آباد است این بوده که ترافیک و رفت و آمد امروز آزار دهنده بود و همچنان ما توصیه میکنیم مردم از سر کنجکاوی و یا با نیت کمک مسیرهای منتهی به محلهای مورد تهاجم را با رفت و آمدها سد نکنند. مسیر نیروهای امدادگر را به تاخیر نی اندازند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: در محل نیرویهای امدادی بدون حضور مردم بتوانند فعالیت خود را انجام دهند، بسیار موثرتر است، تجمع در این محلها انجام نشود.
پورعلی، افزود: امشب هم شب قدر است، همه در مساجد جمع هستند و شب قدر را با دعا، قرآن و ذکر بناست که سر کنند، امشب شب مبارکی برای دعا، به ویژه دعا برای ذلت و خاری دشمنان این مروز و بوم است.