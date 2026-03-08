به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در اطلاعیه دانشگاه تبریز آمده است:

به اطّلاع دانشجویان عزیز می‌رساند؛ براساس تصمیم کارگروه استانی مدیریت آموزش عالی و به استناد شیوه‌نامه بهره‌گیری از آموزش الکترونیکی در دوره حضوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مقرر گردید:

از روز یکشنبه 17 اسفند لغایت ۲۸ اسفند 1404،کلّیه کلاس‌های نظری تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه تبریز، به‌صورت مجازی و در بستر سامانه LMS به آدرس lms.tabrizu.ac.ir برگزار شود.

ضمنا کلاس‌های عملی به بعد از تعطیلات نوروز سال 1405 موکول شد.

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می‌توانند تا روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، جلسات دفاع پایان‌نامه خود را به صورت مجازی برگزار کنند.

