اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص نحوه برگزاری کلاس‌ها در اسفندماه 1404

دانشگاه تبریز با انتشار اطلاعیه ای شرایط برگزاری کلاسهای اسفند 1404 را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در اطلاعیه دانشگاه تبریز آمده است:

به اطّلاع دانشجویان عزیز می‌رساند؛ براساس تصمیم کارگروه استانی مدیریت آموزش عالی و به استناد شیوه‌نامه بهره‌گیری از آموزش الکترونیکی در دوره حضوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مقرر گردید:

از روز یکشنبه 17 اسفند لغایت ۲۸ اسفند 1404،کلّیه کلاس‌های نظری تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه تبریز، به‌صورت مجازی و در بستر سامانه LMS به آدرس lms.tabrizu.ac.ir برگزار شود.

ضمنا کلاس‌های عملی به بعد از تعطیلات نوروز سال 1405 موکول شد.

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می‌توانند تا روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، جلسات دفاع پایان‌نامه خود را به صورت مجازی برگزار کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
