به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی از تشییع پیکر پاک ۵ تن از شهدای اقتدار در روز دوشنبه در تبریز خبر داد.

گفتنی است مراسم تجدید میثاق با قائد امت شهید آیت الله العظمی امام خامنه ای و تشییع پیکر مطهر ۵ شهید اقتدار آذربایجان شرقی روز دوشنبه: ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴، ساعت: ۱۰:۰۰ صبح از مقابل میدان شهدا به سمت میدان ساعت در تبریز برگزار خواهد شد.

