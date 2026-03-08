افزایش ساعات خدمات رسانی مترو تبریز در لیالی قدر

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، به منظور خدمات دهی هر چه بیشتر و سهولت تردد شهروندان گرانقدر، ساعت فعالیت ناوگان قطار شهری تبریز در شبهای نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم رمضان تا ۲۳.۳۰ افزایش یافت.

بر همین اساس مردم دیندار و مومن تبریزی می توانند برای جابجایی و تردد جهت شرکت در مراسم پر فیض شبهای قدر تا ساعت ۲۳.۳۰ شباز ناوگان مترو استفاده کنند.

خط یک متروی تبریز از ایستگاه ائل گلی تا شهرک نور لاله اقدام به جابجایی مسافرین می کند.

انتهای پیام/