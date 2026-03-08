خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش ساعات خدمات رسانی مترو تبریز در لیالی قدر

لینک کوتاه کپی شد.

سازمان قطار شهری تبریز همزمان با ایام لیالی قدر از افزایش ساعات خدمات دهی مترو برای تردد شهروندان خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، به منظور خدمات دهی هر چه بیشتر و سهولت تردد شهروندان گرانقدر، ساعت فعالیت ناوگان قطار شهری تبریز در شبهای نوزدهم، بیست و یکم و بیست  و سوم رمضان تا ۲۳.۳۰ افزایش یافت.

بر همین اساس مردم دیندار و مومن تبریزی می توانند برای جابجایی و تردد جهت شرکت در مراسم پر فیض شبهای قدر تا ساعت ۲۳.۳۰ شباز ناوگان مترو استفاده کنند.

خط یک متروی تبریز از ایستگاه ائل گلی تا شهرک نور لاله اقدام به جابجایی مسافرین می کند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

