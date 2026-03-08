به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سامانه چکاوک به منظور رسیدگی و تبادل چک‌های عادی و رمزدار مشتریان در شبکه بانکی فعال است و فرآیند پردازش و تسویه این دسته از چک‌ها از طریق این سامانه انجام می‌شود.

بانک مرکزی با تأکید بر نقش این سامانه‌ها در تسهیل و تسریع خدمات پرداخت و تسویه در شبکه بانکی، از مشتریان شبکه بانکی خواست برای انجام امور مربوط به انتقال وجوه کلان و پیگیری وضعیت چک‌ها از خدمات پیش‌بینی‌شده در این سامانه‌ها استفاده کنند.

