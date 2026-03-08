بازرسی و نظارت واحدهای صنفی آذربایجان شرقی در قالب ۷۰ گروه گشت مشترک

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر پرنیان روز یکشنبه با اشاره به تشکیل جلسات هماهنگی و سازماندهی تیم های نظارت و بازرسی از همان ساعات اولیه شروع حملات دشمنان علیه کشورمان، افزود: در مرکز استان ۳۰ گروه و سایر شهرستان ها در مجموع ۴۰ گروه گشت مشترک تشکیل شد.

وی ادامه داد: این تعداد گشت های مشترک، نظارت بر انبارها، شرکت های پخش، صنایع تولیدی با اولویت صنایع غذایی، فروشگاه های زنجیره ای با اولویت توزیع کالابرگ، کارخانجات آردسازی، نانوایی ها و کشتارگاه های دام و طیور را در دستور کار خود دارند.

پرنیان با بیان اینکه عمده تمرکز گشت های مشترک مرکز استان و شهرستان ها بر واحدهای صنفی نانوایی است؛ اظهار کرد: این اطمینان خاطر را به شهروندان عزیز می دهیم که کالاهای اساسی به میزان لازم تامین شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی بار دیگر با تاکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در تنظیم بازار گفت: در حال حاضر ممانعت از خریدهای هیجانی و گزارش تخلفات صنفی نظیر گران فروشی و احتکار به سامانه تلفنی ۱۲۴، دو اقدام اساسی شهروندان در تنظیم بازار و نظارت بر فضای کسب و کار بشمار می آید.

