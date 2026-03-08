تشییع پیکر ۲ شهید حملات تروریستی در هشترود

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، پیکرهای شهید «سیدعلی مدنی» و شهید «فرزاد مهدوی» در جریان حملات وحشیانه و تروریستی آمریکایی - صهیونیستی در شهرهای تهران و مراغه به فیض شهات نائل گشتند که پس از انتقال به زادگاه های خود بر دوش مردم ولایی و انقلابی تشییع شد.

شهید فرزاد مهدوی اهل روستای عجمی شهرستان هشترود در حمله تروریستی چند روز قبل رژیم صهیونی به سازمان صدا و سیما به شهادت رسید.

همچنین شهید سیدعلی مدنی از اهالی محله گنجینه‌ کتاب هشترود نیز در جریان حملات تروریستی به شهر مراغه به فیض شهادت نائل آمد.

مردم سوگوار هشترود با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، نیروهای مسلح انتقام انتقام و الله اکبر شهدای امنیت را تشییع کرده و آیین تدفین در زادگاه های هر ۲ شهید برگزار شد.

