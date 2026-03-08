تداوم بارشهای متناوب باران و برف در مازندران تا اواسط هفته/ موج جدید سرما در راه است
طبق پیشبینی هواشناسی مازندران، سامانه بارشی فعلی تا روز دوشنبه در استان ماندگار خواهد بود و از روز سهشنبه با نفوذ توده هوای سرد، بارش پراکنده برف در مناطق میانبند و ارتفاعات پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا، هواشناسی مازندران در اطلاعیهای اعلام کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که طی امروز یکشنبه ۱۷ اسفند و فردا دوشنبه ۱۸ اسفند، استان مازندران تحت تأثیر سامانه بارشی، شاهد بارش متناوب باران و در ارتفاعات مهآلود همراه با بارش برف خواهد بود.
بر اساس این گزارش، در روز سهشنبه ۱۹ اسفند با حاکمیت توده هوای سرد، علاوه بر کاهش دما، بارشهای پراکنده در سطح استان ادامه یافته و در مناطق میانبند و ارتفاعات شاهد بارش پراکنده برف خواهیم بود.
هواشناسی مازندران اعلام کرد که از روز چهارشنبه ۲۰ اسفند از شدت ناپایداریها کاسته شده و آسمان استان به صورت صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود. با این حال، از اواخر هفته و روز شنبه ۲۳ اسفند، مجدداً با افزایش ابر، احتمال بارشهای پراکنده بهویژه در نیمه غربی استان وجود دارد.